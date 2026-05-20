Der Pfingstdialog Steiermark 2026 auf Schloss Seggau steht heuer unter dem Motto „Europa (s) Stärken“ und widmet sich an zwei Tagen Fragen zur Zukunft des Kontinents, zu Demokratie, Sicherheit, Wirtschaft, Religion, Technologie und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Am 20. und 21. Mai bestimmt die Südsteiermark somit Gedanken zur Standortbestimmung Europas. Die Kleine Zeitung übertragt den Veranstaltungsreigen „Geist & Gegenwart“, veranstaltet vom Club Alpbach Steiermark, Joanneum Research, Land Steiermark in Kooperation mit der Diözese Graz-Seckau, hier live. Das Programm finden Sie unten stehend zusammengefasst. Details können Sie auch hier abrufen.

„Geist und Gegenwart“: Programm vom Mittwoch, 20. Mai 2026

Am Mittwoch, 20. Mai, wird die Veranstaltung vom steirischen Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer, dem Pfingstdialog-Koordinator Herwig Hösele und ORF-Moderatorin Nadja Bernhard eröffnet. Den zentralen Eröffnungsvortrag hält Johannes Hahn, ehemaliger EU-Kommissar und Präsident der Oesterreichischen Nationalbank.

Danach diskutieren bei „Geist und Gegenwart“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl, der Verfassungsjurist Heinz Mayer und der steirische Arbeiterkammerpräsident Josef Pesserl über Europas Zukunft und die Rolle demokratischer Institutionen. Eine sicherheitspolitische Keynote kommt vom deutschen Politikwissenschaftler Carlo Masala. In weiteren Foren treten unter anderem Arnold H. Kammel, Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, die Sicherheitsexpertin Elisabeth Hoffberger-Pippan, Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, die Ökonomin Monika Köppl-Turyna und Industriellenvertreterin Anette Klinger auf. Ihre Themen: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven. Am Abend setzt Kardinal Ladislav Nemet einen religiösen Impuls, bevor der Kärntner Verleger Lojze Wieser den literarischen Ausklang gestaltet.

Pfingstdialog: Programm vom Donnerstag, 21. Mai 2026

Am Donnerstag, 21. Mai, steht zunächst das Thema Weltraum und Technologie im Mittelpunkt. Dazu diskutieren unter anderem Christiane Helling vom European Space Policy Institute, die Weltraumbeauftragte des Bundes Henriette Spyra und der Astronom Klaus G. Strassmeier. In weiteren Gesprächsforen beschäftigen sich Game-Design-Professorin Johanna Pirker, die Neurowissenschafterin Corinna Perchtold-Stefan, Unternehmer Oliver Bernecker und FH-Rektorin Andrea Höglinger mit europäischer Identität, Bildung, Digitalisierung und Industriepolitik.

Am Nachmittag geht es um Religionsfreiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem Extremismusforscher Ahmad Mansour, dem Theologen Matthias Beck, der ehemaligen Jüdischen-Museum-Direktorin Danielle Spera und dem Publizisten Roger de Weck. Den Abschluss bildet das „Forum Generale Strategie Europa“ mit einer Keynote des deutschen Politikwissenschaftlers Herfried Münkler sowie Diskussionen mit dem früheren EU-Parlamentarier Othmar Karas, der Ökonomin Monika Köppl-Turyna und der Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik.