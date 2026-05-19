Zu zwei Jahren und neun Monaten Haft wurde der Grazer Lehrer (41) im Februar des Vorjahres verurteilt. Der beliebte „Vertrauenslehrer“ hatte sich in Sozialen Netzwerken als Mädchen ausgegeben und so tausende Nacktfotos und Videos von Schülern herausgelockt. Lediglich den Missbrauch eines Schülers bestritt er. Das Urteil des Schöffengerichts: Zwei Jahre und neun Monate unbedingte Haftstrafe, außerdem wurde der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Der psychiatrische Sachverständige Manfred Walzl erklärte, „dass beim Angeklagten eine Präferenz für pubertierende Knaben vorliegt“. Das sei im vorliegenden Falle um eine schwerwiegende Krankheit, bei der eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass in wenigen Wochen oder Monaten wieder ähnliche Tathandlungen gesetzt werden. „Deshalb ist als Maßnahme eine Einweisung zu empfehlen“, so Walzl, „ohne Therapie wird es auf keinen Fall gehen“.

Lehrer lockte Nacktfotos von Schülern heraus

In seiner Zeit als Lehrer hat der Pädagoge, der seit Beginn der Ermittlungen nicht mehr als Lehrer arbeitete, laut Anklage ein „komplexes Lügenkonstrukt“ errichtet und auf „arglistige Weise das Vertrauen missbraucht“, um an Bilder von geschlechtlichen Handlungen zu gelangen und so seine Triebe zu befriedigen. In seiner Schlusserklärung sagte der Angeklagte: „Es tut mir leid. Was ich angerichtet habe, ist unwahrscheinlich – ich habe an der Schule einen Scherbenhaufen hinterlassen.“

Das hinderte ihn aber nicht daran, Rechtsmittel gegen die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger, Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses, Täuschung, Verleumdung und versuchter Erpressung zu erheben – denen der Oberste Gerichtshof (OGH) nun zum Teil recht gegeben hat: abgewiesen wurde zwar die Nichtigkeitsbeschwerde, recht gegeben wurde aber der Beschwerde gegen die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Konkret erkennt der OGH, dass die Erpressung von zwei Schülern zur Überweisung von Geld durch den Lehrer nicht als Anlasstat für seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum reicht, wenn sich die Drohung „nur“ auf Veröffentlichung pornografischer Fotos bezieht, nicht aber Gewalt angewendet oder mit Gewalt gedroht wird. Eine solche Feststellung fehlt aber im Urteil. Über diesen Punkt und auch die Strafhöhe muss am 9. Juni erneut am Straflandesgericht Graz verhandelt werden, bestätigt Gerichtssprecherin Barbara Schwarz.