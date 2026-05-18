Ein Streit ums Geld lässt das Skispringen im Rahmen der Vierschanzentournee am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen wackeln. Der Disput zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und dem Skiclub Partenkirchen reicht so weit, dass der 1. Jänner 2027 im Wettkampfkalender des Weltverbandes (FIS) aktuell mit drei Sternchen versehen ist und eine Bestätigung für den Austragungsort fehlt. Stattdessen steht „GER“ für Germany. Erstmals soll es eine Tournee für Frauen und Männer sein.

Es gibt Zeitpläne, es gibt ein Konzept und zugleich die offene Frage: Wer bekommt wie viel von den Einnahmen? Wie ändert sich das, wenn im kommenden Winter die Frauen an Silvester integriert werden und das Neujahrsspringen erstmals unter Flutlicht statt wie bisher um 14.00 Uhr steigt? Wie zuerst die „Bild“ berichtete, will der Skiclub in Partenkirchen deutlich mehr als die niedrige siebenstellige Summe, die er bisher erhält. Dazu erhält der Verein die Einnahmen der Ticketverkäufe, muss aber auch die Infrastruktur für das Großereignis stellen. Bis zu 30 Prozent zusätzlich fordert der Club dem Vernehmen nach vom DSV, der maßgeblich über die TV-Verträge und durch Sponsoren an dem Event verdient.

„Wir tragen das komplette Risiko, hatten 22 Jahre lang aber keine signifikanten Zahlungsanpassungen. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir bei der Tournee Fehlbeträge in unseren Kassen“, sagte Michael Maurer als Präsident des Skiclubs Partenkirchen der „Süddeutschen Zeitung“. Der Deutsche Skiverband stellt fest, dass es seit ein paar Jahren Differenzen mit dem Olympia-Gastgeber von 1936 gibt.

Tournee fest mit vier Orten verbunden

Die Tournee ist seit der Gründung 1953 für die vier Orte Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen bekannt. „Ohne uns gibt es keine Vierschanzentournee“, sagte Maurer. Die FIS und der DSV stehen dementsprechend unter Druck. Dass der Zwist in der wettkampffreien Zeit medial durchgestochen wurde, dürfte kein Zufall sein. Die Organisatoren des SC Partenkirchen verweisen öffentlichkeitswirksam auf die Thematik, die Fans und TV-Zuschauern bisher gänzlich unbekannt war.

Für die erstmalige Austragung der Frauentournee im Winter 2026/27 ist geplant, dass die Frauen jeweils am Tag der Qualifikation der Männer ihre Wettbewerbe austragen. FIS-Präsident Johan Eliasch hatte die Einführung als „einen wahren Meilenstein in der Geschichte des Skispringens und des Wintersports insgesamt“ bezeichnet.