Manuel Fettner hat nach der Ende März abgelaufenen Saison seine Skisprungbretter unwiderruflich im Keller verstaut, auch der Pole Kamil Stoch hat sich von der Schanzen-Bühne verabschiedet. Neben diesen beiden Langzeitgrößen im Springer-Zirkus hatte man eigentlich auch den Rücktritt von Simon Ammann erwartet, doch die Schweizer Legende hat noch nicht genug von der Jagd nach Weiten. Das sagt zumindest Bine Norcic, Cheftrainer der Eidgenossen, in einem Interview mit dem „Blick“: „Simon macht weiter. Ich werde mit ihm die neue Saison planen und bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können.“

Die Entscheidung des laut Norcic nach wie vor hochmotivierten Ammanns kommt ein wenig überraschend. Nicht nur, dass der vierfache Olympiasieger bereits 44 Jahre auf dem Buckel hat, so lief es in den vergangenen Jahren für den fünffachen WM-Medaillengewinner alles andere als nach Wunsch. In der Saison 2025/26 kam der Schweizer nur auf 41 Weltcuppunkte und belegte am Ende den enttäuschenden 46. Rang. Der letzte Weltcupsieg des einstigen Dominators rührt aus dem Jahre Schnee, nämlich aus 2014, als er in Kuusamo gewann.

Klare Resultat-Richtlinien

Trotzdem will Ammann nun in seine 30. Weltcupsaison abheben und es sich sowie der Konkurrenz noch einmal beweisen. Dafür muss der einstige „Harry Potter der Schanzen“ allerdings erst einen Kaderplatz im Schweizer Team ergattern. Teamchef Joel Bieri: „Da gibt es klare Resultat-Richtlinien. Anhand dieser wird entschieden. Raum für Diskussionen gibt es da keine.“