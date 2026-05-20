Wer sind unsere Vorfahren? Wo hat es sie hin verschlagen? Im Kultursaal Hopfgarten stand vor wenigen Tagen die Geschichte einer weitverzweigten Familie aus dem Tal im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Auf den Spuren der Vorfahren“ wurde der Stammbaum der Familien Feldner vorgestellt und ein eindrucksvoller Bogen von den ersten urkundlichen Erwähnungen bis in die Gegenwart gespannt. Zahlreiche Interessierte aus dem Defereggental und darüber hinaus verfolgten die Ausführungen über Herkunft, Entwicklung und Nachkommen der verschiedenen Familienlinien.

Vortragende des Abends waren der Hobbyfamilienforscher Paul Meraner mit seiner Frau Johanna Hopfgartner, deren Mutter ebenfalls aus der Familie Feldner stammte. Mit umfangreichen Recherchen gelang es ihnen, die Verbindungen der Familie sichtbar zu machen und zahlreiche historische Dokumente und Aufzeichnungen zusammenzutragen.

Viele mussten das Tal aufgrund ihrer Religion verlassen

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Tönig verwies einleitend Franziskanerpater Willibald Hopfgartner darauf, „dass kein Mensch aus sich selbst geboren werde“, sondern dass das Leben von Generation zu Generation weitergegeben wird. In seinen Worten gedachte Hopfgartner auch der verstorbenen Vorfahren und erinnerte an die leidvolle Geschichte des Tales. Viele Menschen, darunter auch zahlreiche Feldner, mussten einst aufgrund ihrer Religion das Defereggental verlassen und sich anderswo eine neue Heimat suchen. Dieser geschichtliche Hintergrund verlieh dem Abend eine nachdenkliche, zugleich verbindende Atmosphäre.

Bürgermeister Markus Tönig (links) mit dem Vortragenden Paul Meraner © privat

Die Recherchen zeigten weiters, welch nachhaltige Spuren die Familien Feldner hinterlassen haben. Bemerkenswert ist, dass ein großer Teil der heutigen Bevölkerung im Tal Feldner-Vorfahren hat. So stammen alle drei amtierenden sowie mehrere ehemalige Bürgermeister des Defereggentales aus dieser weitverzweigten Familie. Auch in Hopfgarten stellten die Feldner vom Plonerhof mehrmals den Bürgermeister.

Zwei Persönlichkeiten, die Osttirol prägten

In den Fokus des Vortrags rückten dann zwei Persönlichkeiten mit dem Namen Peter Feldner, die auf ihre Weise die Geschichte Osttirols prägten. Peter Feldner, vulgo Preger, war Schützenhauptmann im 1. Weltkrieg und später erster Verwalter des neu errichteten Bezirkskrankenhauses Lienz. Ferner war er Besitzer der Neuenburg unterhalb von Schloss Bruck. Der zweite, Peter Feldner, vulgo Ploner, wirkte als Priester, Heimatkundler und Fotograf und war zuletzt Stiftsprobst in Innichen.

Im Zuge der Präsentation wurden zudem die drei unterschiedlichen Familienlinien erläutert. Diese stammen aus Feld bei Huben in Matrei, aus Feld in St. Veit in der Fraktion Bruggen sowie aus Feld in Prägraten. Die Zusammenstellung bewies, wie eng die Linien miteinander verbunden waren und sind und welchen Einfluss sie über Generationen hinweg auf das Leben im Tal ausübten. Unter dem Strich zeigte die gut besuchte Veranstaltung eines: wie lebendig Heimatgeschichte und Familienforschung auch heute sein können.