Das Osttiroler Unternehmen Hella will sich nach zwei Jahren Umsatzminus auf „neue Produkte, Nachhaltigkeit und die Optimierung der Produktionsstandorte“ konzentrieren. Was dabei hilfreich ist: Die Baubranche nimmt wieder Schwung auf, zudem will man sich auf den „Wachstumsmarkt Outdoor Living“ konzentrieren. Hier präsentierte man zuletzt in Deutschland ein innovatives Lamellendach. Dieses wurde gemeinsam mit den Designern des Studios F. A. Porsche entwickelt. Das Segment Outdoor Living gewinnt laut Experten zunehmend an Bedeutung. Zwischen rund vier und knapp 13 Prozent jährlich soll es nach aktuellen Prognosen in den kommenden Jahren wachsen.

Von Abfaltersbach nach Bratislava

Doch das Kernelement der Firma ist die Beschattung von Innenräumen. Und in diesem Bereich ist das Unternehmen aus Abfaltersbach weiter erfolgreich unterwegs. Etwa in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Im Zentrum der Stadt werden gerade die „Downtown Yards“ gebaut: ein modernes Viertel nahe am Fluss mit atemberaubenden Panoramablicken. Gebäude mit elegantem Londoner Charakter und Architektur auf internationalem Niveau sollen ein neues urbanes Wahrzeichen schaffen – mit allen Vorteilen des Stadtlebens in Bratislava.

Das nachhaltige Stadtquartier von JTRE, einem führenden Immobilienentwickler in der Slowakei, will Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem urbanen Hotspot Bratislavas vereinen. Mit über 650 Wohneinheiten, Büroflächen, öffentlichen Bereichen und rund 6100 Quadratmetern Grünflächen soll ein lebendiges Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Für Ende 2026 ist die Fertigstellung des Quartiers geplant.

2300 Markisen „Made in Osttirol“

Die Architektur wiederum zeichnet sich durch große Fensterflächen und offene Fassaden aus – ideale Voraussetzungen für den Einsatz hochwertiger und durchdachter Beschattungssysteme, auch in Bezug auf die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz. Die Wahl fiel auf Hella: Rund 2300 außenliegende Senkrechtmarkisen wird das Osttiroler Vorzeigeunternehmen für das zukunftsweisende Stadtentwicklungsprojekt liefern. Die Markisen sind optimal auf die architektonischen Gegebenheiten des Projekts abgestimmt. Sie sorgen nicht nur für effektiven Hitze- und Blendschutz, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs in den Gebäuden.

Andreas Kraler ist geschäftsführender Gesellschafter der Hella-Gruppe © Hella

„Gerade bei modernen Stadtquartieren mit großen Fensterflächen ist außenliegender Sonnenschutz ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Architektur. Unsere Systeme leisten einen wichtigen Beitrag zu einem angenehmen Raumklima und reduzieren gleichzeitig den Energiebedarf“, erklärt Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der Hella-Gruppe.

Die eingesetzten Senkrechtmarkisen überzeugen zudem durch ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Durch die Verankerung des Gewebes mittels „Reißverschluss“ wird der Stoff in der Führungsschiene innerhalb der Fassade geführt. Gleichzeitig ermöglichen die Systeme laut Hella eine angenehme Tageslichtnutzung und tragen zu einem komfortablen Raumklima bei. Kraler: „Unsere Lösungen müssen nicht nur funktional überzeugen, sondern sich auch harmonisch in die Architektur einfügen. Bei Projekten wie ‚Downtown Yards‘ zeigt sich, wie technischer Sonnenschutz und anspruchsvolles Design optimal kombiniert werden können.“

Wolkenkratzer mit Hella-Markisen

Mit Downtown Yards unterstreicht Hella zum einen seine Kompetenz bei internationalen Großprojekten, das Unternehmen setzt aber auch seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Bauträger JTRE fort. In unmittelbarer Nähe wurde bereits der ‚Eurovea Tower‘ mit rund 4600 Senkrechtmarkisen ausgestattet. Eineinhalb Jahre hat dort die Montage gedauert. Gegen Ende 2023 wurde das Gebäude, mit 168 Metern der höchste Wolkenkratzer von Bratislava, fertiggestellt