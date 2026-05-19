„Föderalismus, Förderalismus, Feudalismus“ sind die drei F mit denen der pinke Staatssekretär Josef Schellhorn durch die Lande zieht, um die Länder bei der Deregulierung an die Leine zu nehmen, was die Landeshauptleute bekanntlich eher nicht zulassen. Er trug diese Formel auch am Sonntag in der ORF-Sendung „Im Gespräch“ vor. Aus steirischer Sicht verlief der Abend wenig erfreulich. Brachte doch Schellhorn für das Förder(un)wesen in der Republik größtenteils Beispiele von Gemeinden aus der Grünen Mark. Er prangerte die 400 Euro Förderung für einen Doktortitel an, die Kalsdorf an seine Nachwuchsakademiker auszahlt, oder die Kinogutscheine zum 16. Geburtstag, die Dobl-Zwaring ausgibt. Er monierte auch, dass es sich auf den Homepages steirischer Gemeinden mehr als 3932 Förderungen finden, vielfach – wie bei der Photovoltaik – handle es sich um Doppel- und Dreifachförderungen mit Bund und Land.

Auch Meinl-Reisinger schwang die Axt gegen den Förderdschungel

Es wäre Zeit, mit den Mehrfachsubventionen aufzuräumen und den Föder- und Förderalsimus zurückzustutzen, so sein Fazit. Auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte letzten November am Tag vor der Landeshauptleute-Konferenz im Interview mit der Kleinen Zeitung schon mit der Axt gegen die Steiermark ausgeholt – darunter auch mit dem Doktortitel-Bonus.

Schellhorn schritt zur „Drittverwertung“

Ist der steirische Förderdschungel wirklich derart dicht, dass unser Bundesland ständig vorgeführt wird? Wohl eher nicht. Die Geschichte hinter der Geschichte: Neos Steiermark hat Anfang November die zitierten Daten präsentiert, die sie über die Gemeinde-Homepages erhoben haben. Der steirische Neos-Chef Niko Swatek forderte ab 1. Jänner 2026 einen Förderstopp in den verschuldeten Gemeinden, die Abschaffung von Mehrfachförderungen und eine Meldepflicht für kommunale Förderungen in einer Transparenzdatenbank. Nicht weil Kommunen anderer Bundesländer nicht fördern, steht die Steiermark wiederholt am Pranger, sondern weil pinke Bundespolitiker nun diesen Datensatz in Zweit- und Drittverwertung als Argumentationshilfe zur Hand nehmen.

Steirische Standortpartner hatten für den Staatssekretär auch eine Liste

Für Meinl-Reisinger gab es bei der LH-Konferenz im November einen kühlen Empfang, weil sie den Ländern auch ausgerichtet hatte, der Bund könne für sie nicht alles machen. Schellhorn rückte nun ebenfalls gegen die Steirer aus, just bevor er am Montag nach Graz kam, um dort die Standortpartnerschaft zu treffen. Diese hat nun aber ihm eine Forderungsliste vorgelegt, um dem Bund bei der Deregulierung Beine zu machen.