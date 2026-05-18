„Ich bin hier, weil der ESC Länder verbindet – hoffentlich auch die Menschen, die heute hier zuschauen. Und wenn die Stadt ein Public Viewing anbietet, dann sollte es genutzt werden“, sagt Robert Fink, der an der Bar auf sein Getränk wartet, bevor er mit einem Becher Salzstangen zu einem Tisch ganz vorne geht.

Auf der anderen Seite des Raumes genießt Veronika Schuller den Abend in vollen Zügen. „Ich werde bis zum Ende um ein Uhr bleiben“, ist sie sich sicher. Besonders der Auftakt hat ihr gefallen: „Es freut mich, dass endlich mal jemand den ,Tanzschein‘ richtig vortanzt.“ Gemeint ist die Eröffnung durch Moderator und Song-Contest-Fan Michael Auer, der beim Public Viewing im Jugendkulturzentrum „HOT“ in Mürzzuschlag mit dem Publikum den Tanz zum österreichischen ESC-Beitrag einstudierte.

Fotos von der Veranstaltung

Neben Auers „Tanz-Tutorial“ sorgte die 15-jährige Theresa Bauer für musikalische Einstimmung. Die Schülerin der Johannes-Brahms-Musikschule Mürzzuschlag präsentierte noch vor Beginn der Live-Übertragung auf bekannte Titel österreichischer ESC-Teilnehmer, darunter „Rise Like a Phoenix“ von Conchita Wurst aus dem Jahr 2014.

Unterschiedliche Favoriten

Österreichs heuriger Kandidat „Cosmo“, der in der Gesamtwertung Vorletzter wurde, überzeugte viele der Zuschauer in Mürzzuschlag erst nach mehrmaligem Anhören. Andere waren von Anfang an vom „Tanzschein“ begeistert: „Österreich ist super, wird aber, glaube ich, nicht die Nummer eins werden. Ich tippe auf Finnland als Sieger“, meint Schuller. Die Einschätzungen der Gäste gingen auseinander: Von Australien über Albanien bis Norwegen wurden verschiedene Favoriten genannt. Am Ende setzte sich jedoch Bulgariens Kandidatin „DARA“ mit dem Song „Bangaranga“ an die Spitze der Punkteliste.

Mit dem Song „Bangaranga“ konnte sich Sängerin Dara den Sieg für Bulgarien sichern © AFP/Tobias Schwarz

Die Organisatoren des Abends, Wolfgang Farnleitner und Bettina Mattausch von der Mürzzuschlag Agentur, zeigten sich mit der Veranstaltung zufrieden, hätten aber mit mehr Andrang gerechnet. „Vielleicht ist das der Nachteil dieses langen Wochenendes, auch das Wetter war nicht optimal“, sagt Farnleitner.