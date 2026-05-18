24. Frühschoppen mit historischen Fahrzeugen und guter Laune

Der 1. Puch- und Oldie Club St. Paul unter Obmann Alfred Maier, lud heute zum bereits 24. Frühschoppen mit Oldie-Treff auf den Sportplatz St. Paul. Es gab wie immer ein „volles Haus“ mit wunderschönen Oldtimer-Raritäten bis zurück in die 1930er-Jahre. „Erich“ sorgte in bester Manier für die musikalische Unterhaltung. Speis und Trank mundeten bei diesem gemütlichen Zusammensein der Oldtimer-Freunde vorzüglich.