Jetzt hat der „Six Seven“-Trend auch das Oberhaupt der katholischen Kirche erreicht. Papst Leo XIV. beweist in einem Video, das in sozialen Medien kursiert, dass er auch für die Sprache und Kultur der Generation Alpha offen ist. Bei einem Treffen mit dem Internet-Priester Roberto Fiscer zeigten Kinder dem Pontifex die weltweit berühmte Geste zu „Six Seven“. Oder wie der Vatikan sagen würde: „VI-VII“.

Als Fiscer und zwei Kinder plötzlich mit den Händen wackeln und „Six Seven“ rufen, wirkt der 70-jährige Papst zuerst ein wenig irritiert. Nach kurzer Zeit macht er die Geste jedoch begeistert nach und sagt „Six Seven“. Das sorgt für Jubel bei dem Buben und dem Mädchen sowie Pater Fiscer.

Millionen Aufrufe nach einem Tag

Der Priester ist als „Don Roberto Fiscer“ auf Social Media aktiv und zeigt sein Leben als Geistlicher. Auf Instagram folgen ihm mehr als 280.000 Menschen. Das „Six Seven“-Video mit dem Papst vom Sonntag erreichte nach einem Tag knapp drei Millionen Aufrufe.

Was bedeutet „Six Seven“ nun?

Was das österreichische Jugendwort 2025 „Six Seven“ heißen soll, ist gar nicht so einfach zu verstehen. Die Jugend ruft es mitten im Schulunterricht, im Gespräch mit Freunden oder willkürlich am Esstisch zuhause. In Wahrheit sagt es jedoch rein gar nichts aus – sein Sinn liegt in seinem Unsinn. „Six Seven“ eben.

Seinen Ursprung hat „Six Seven“ vermutlich in einem Song des Rappers Skrilla. Das Meme eines Buben namens Maverick Trevillian, der bei einem Match mit dem Basketballer Taylen Kinney „Six Seven“ ruft, war im vergangenen Sommer der Auslöser für die globale Popularität des Ausspruchs.

Video: Was hat es mit dem „Six Seven Brainrot“ auf sich?

0 Punkte? 6-7!

Auch beim Finale des Eurovision Song Contests war die „Six Seven“-Handbewegung einmal mehr zu sehen. Die deutsche Delegation zeigte sie, nachdem sie null Punkte vom Publikum erhalten hatte. Mit der Reaktion zeigten sie, dass es dazu nicht mehr zu sagen gäbe als einfach „Six Seven“.