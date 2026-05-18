Die Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen wie Lithium, seltenen Erden, Magnesium und anderen industrierelevanten Materialien schaden nicht nur der österreichischen Wirtschaft. Jüngst warnte das Austrian Institute of Technology (AIT) vor einem Schaden für die Exportwirtschaft durch „Monopolisten“ als Bezugsquelle.

Aber nicht nur Materialien, sondern auch fertige Komponenten sind es, die in der ganzen Europäischen Union von Bedeutung sind. Um die Abhängigkeit von China bei wichtigen Bauteilen zu verringern, plant die Europäische Union einem Zeitungsbericht zufolge neue Vorgaben.

Stärkung der EU-Lieferketten

Unternehmen und Firmen in Schlüsselsektoren wie der Chemie- und Maschinenbauindustrie sollten künftig verpflichtet werden, kritische Komponenten von mehreren Anbietern zu beziehen, berichtete die „Financial Times“ am Montag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute EU-Vertreter.

Dabei solle eine Obergrenze von voraussichtlich 30 bis 40 Prozent für den Bezug von einem einzigen Lieferanten gelten. Der restliche Bedarf müsse durch mindestens drei weitere Zulieferer gedeckt werden, die nicht alle aus demselben Land stammen dürften.

Wichtige Bauteile werden in der EU teils vor allem aus China bezogen © stock.adobe.com

Die Pläne befänden sich noch in einem frühen Stadium, so der „FT“-Bericht weiter. Sie sollen demnach am 29. Mai in der EU-Kommission beraten werden. Sollte es dort Zustimmung geben, könnten die Staats- und Regierungschefs der EU den Vorschlag bei einem Gipfel Ende Juni absegnen. Die EU-Kommission war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Im vergangenen Jahr hatte es Probleme bei der Produktion in einigen europäischen Autowerken gegeben, nachdem die Regierung in Peking den Export von Seltenerdmagneten und anderen Bauteilen eingeschränkt hatte.