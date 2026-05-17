Sie könne sich den Vorfall nicht wirklich erklären, meint Tessa Erker-Tegetthoff. „Das war schon eine massive, sehr schwere Bank. Die trägt man nicht einfach so davon“, so die Intendantin des Festivals „Graz erzählt.“ Und doch ist besagte Holzbank – ein Kunstwerk mit Tieren, das gemeinsam mit anderen Objekten als Teil des Festivals zu bestaunen war – plötzlich vom Mariahilferplatz verschwunden. Wohin, ist noch unklar. Sie hoffe auf eine baldige Rückgabe. „Ich habe aber schon die Polizei kontaktiert und werde leider auch Anzeige erstatten.“

Der verzweifelte Aufruf von Sonntag © Screenshot

Letzte Ausgabe

Wie berichtet, ist es ja die 39. Ausgabe des „Austrian Storytelling Festival“, einst von Tessas Vater Folke Tegetthoff gegründet – und zugleich die letzte: „Es ist von manchen nicht die Wertschätzung gekommen, die man sich wünscht und irgendwann stellt man sich die Frage, ob man noch will“, hatte Erker-Tegetthoff den Abschied begründet. „Ein internationales Erzählkunst-Festival lässt sich unter diesen Bedingungen nicht verantwortungsvoll in die Zukunft führen.“

Ihr Vater hat heuer unter anderem auch jene Geschichte beigesteuert, die auf der plötzlich verschwundenen Holzbank eingefräst worden war. Doppelt bitter, seufzt Erker-Tegetthoff: „Abgesehen davon, dass diese kunstvolle Bank ein Teil unserer noch laufenden Installation namens ,Graz träumt‘ war: Sie und andere Teile sollten ja nach Ende des Festivals verkauft werden, wir haben für diese Bank auch bereits einen Käufer gefunden. Ich hoffe daher sehr, dass sie zurückgebracht wird.“