Bereits bei der Ankunft am Flughafen von Bilbao merkt man, dass man in einem anderen Spanien gelandet ist. An oberster Stelle steht neben den Wörtern „Arrivals“ und „Llegadas“ nämlich auch noch „Helduerak“ – und zeigt: hier ist man im Baskenland. Schlendert man durch die „sieben Straßen“ der Altstadt oder das Stadtzentrum „Abando“, merken erfahrene Spanienurlauber einen weiteren Unterschied: Die ehemalige Industriestadt ist durchaus noch ein Geheimtipp. Während an den verlängerten Wochenenden im Frühling Barcelona, Sevilla oder Valencia bereits von den Touristen erobert werden, wähnt man sich in den zahlreichen Straßenbars von Bilbao nur unter Einheimischen.

„Die Berge, das Essen, der Strand und die Gastfreundschaft“, beschreibt Sara Ruiz, was ihr an der 350.000-Einwohner-Stadt so gefällt. In dem Spezialitätenkaffeeladen „Nokora“ unweit des Guggenheim-Museums, den sie mit Alex Rodríguez Castresana gegründet hat, kommen viele junge Menschen vorbei. Sie genießen die modernen Kaffeevariationen und lassen sich von Ruiz die verschiedenen Röstungen und internationalen Getränke erklären.

Sara Ruiz klärt im „Nokora“ über Kaffeeröstungen auf © KLZ / Jonas Rettenegger

Lange Entwicklung von Industrie zu Kunst

Lokale und Geschäfte wie „Nokora“ zeigen: Bilbao ist nicht nur touristisch auf dem aufsteigenden Ast, auch viele junge Spanier zieht es in die Stadt an der Atlantikküste. An beidem hat das architektonisch auffällige Guggenheim-Museum keinen geringen Anteil. Seine Errichtung war der krönende Abschluss einer Neuerfindung und eines langen Stadtentwicklungsprozesses, den der weltweite Umbruch in der Schiffbau- und Stahlindustrie nötig machte.

Mit dem Museumsableger der New Yorker Solomon R. Guggenheim Foundation, der aus der Asche der Hochöfen entstand, bekam die Baskenhauptstadt auch ein neues Image. Lange Jahre verband man Bilbao in Europa vor allem mit dem Terror der baskischen Unabhängigkeitsbewegung „Euskadi Ta Askatasuna“ (ETA).

Guggenheim-Museum zelebriert Bilbaos Erbe

Heute merkt man davon wenig, wenn man durch Zentrum und Altstadt schlendert. Nur im Gespräch mit älteren Einwohnern fällt oft der Satz: „Bilbao war keine schöne Stadt.“ Die Betonung liegt dabei meist auf dem „war“. Das Guggenheim zelebriert in seinen Dauerausstellungen diesen Prozess – etwa in Richard Serras „The Matter of Time“. Die acht Skulpturen aus gigantischen wettergegerbten Stahlplatten verweisen direkt auf die Geschichte des Ortes, an dem sie heute stehen.

Bilbaos Spezialitäten: Pintxos und Txakoli

Neben der Bedeutung für Bilbaos Werften prägte das Meer vor allem auch die Küche des Baskenlandes. Hier zeigt sich wieder: Alles ist etwas anders. Statt Tapas setzt man hier auf sogenannte Pintxos, meist kleine Häppchen, die mit einem Zahnstocher auf einer Brotscheibe befestigt sind, die in den zahlreichen Bars gereicht werden, und auf einen fruchtigen, weißen Jungwein namens Txakoli. Durch das feuchte und wechselhafte Wetter im Norden gedeihen die eigentlich so typisch spanischen Rotweine nicht.

Was die Pintxos betrifft gelten vor allem Gildas – Oliven, Sardellen und Chilischoten – als Klassiker, doch die unzähligen Anbieter versuchen einander ständig mit neuen Kreationen zu übertreffen. Bei einer Bar-Tour am gastronomischen Hotspot „Plaza Nueva“ wird wirklich jeder Geschmack glücklich.

Eine Region für Sport- und Kulinarik-Begeisterte

Viele der Zutaten haben einen kurzen Transportweg: So ist beispielsweise das kleine Städtchen Bermeo für den Thunfischfang bekannt und in der Surfer-Gemeinde Bakio errichtete man dem Txakoli ein eigenes Museum. Mit San Sebastian ist ohnehin eine weitere kulinarische Weltstadt nur eine Autostunde entfernt. Da tut es dann auch gut, dass in der gebirgigen Küste genügend Optionen für Verdauungsspaziergänge bestehen. Wer sich den steilen Küstenweg zur Insel Gaztelugatxe hinuntertraut, hat sogar die Möglichkeit, auf den Spuren der Game-of-Thrones-Darsteller zu wandeln.