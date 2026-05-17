Freitag, 15. Mai, 13.25 Uhr. Schwungvoll verlässt eine Beamtin die Polizeiinspektion Schmiedgasse, um eigentlich in das geparkte Polizeiauto zu steigen – ehe sie abrupt umdreht und in Richtung Gassenmitte marschiert. Die Hand ausgestreckt. Denn in diesem Moment kommt ein Radfahrer angerauscht. Doch auch mit diesem kann sich die Polizistin nicht in Ruhe beschäftigen, kommt doch gleich darauf der nächste Pedalritter daher. Diesen übernimmt ein Kollege der Beamtin – wobei es in beiden Fällen bei strengen, aber freundlichen Worten bleibt.

Also hat sich in der Grazer Schmiedgasse nichts geändert, obwohl seit 2. April hier ja tagsüber das Radeln untersagt ist – und nur noch zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens gefahren werden darf? Und ob! Denn kurioserweise ist diese Szene mit den Polizeibeamten die absolute Ausnahme – jedenfalls beim Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung. Denn in den Minuten davor und danach bleibt es an diesem Freitag überraschend ruhig: Insgesamt können wir binnen 15 Minuten „bloß“ fünf Radfahrer dabei beobachten, welche die längst installierten Tafeln und damit das Fahrverbot ignorieren.

was auffällt: Viele Radfahrerinnen und Radfahrer steigen ab, um ihr Gefährt durch die Schmiedgasse zu schieben © Saria

Flaniermeilenmäßig ruhig

Was gleich auffällt: Die Schmiedgasse wirkt im Vergleich zu früheren Zeiten wesentlich ruhiger, flaniermeilenmäßig ruhig. Viele schieben ihren Drahtesel – auch jene ältere Dame, die anonym bleiben möchte, aber gesteht, dass sie früher „natürlich auch durchgefahren“ ist. Und nicht unbedingt im Schritttempo. Was noch augenscheinlich ist: Etliche Radlerinnen und Radler kommen angerauscht, bremsen aber beim Anblick der Tafeln und biegen in die nächsten Gassen ab.

Knapp zwei Wochen nach dem Start der Maßnahme hatte die Polizei ja auf Anfrage der Kleinen Zeitung eine erste Bilanz gezogen: Zu diesem Zeitpunkt waren rund 90 Organmandate ausgestellt, zudem mussten laut Polizei sieben Radfahrer aufgrund der Missachtung des Fahrradverbots angezeigt werden.