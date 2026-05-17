Der deutsche Rapper Bushido (47) muss wegen eines gutartigen Tumors im Bereich des linken Ohres operiert werden. Er habe „so ein Ding, was geschwollen ist“, sagt seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) in einem Video auf Instagram und zeigt auf eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr. Das wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen.

Operation notwendig

Wenige Stunden später gibt es auf der Plattform ein Update: „Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück“, sagt Anna-Maria Ferchichi. „Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann. (...) Ich finde alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst“, zeigt sich die 44-Jährige besorgt.

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, ist in dem Video auch zu sehen. Er kommentiert die Situation mit einem knappen „Jap“, sagt sonst aber nichts weiter.

Ehekrise überstanden

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, die sieben gemeinsame Kinder – darunter Drillinge – haben, sorgten erst im November mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen. Nach einer schwierigen Ehephase fanden die beiden Anfang des Jahres jedoch wieder zusammen.

Es sei richtig gewesen, zeitweise getrennt voneinander zu wohnen. „Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet.“ Bushido habe ihr die Zeit gegeben, die sie gebraucht habe. Nun sei die Beziehung „noch mal intensiver und ehrlicher geworden“, erklärte die Influencerin zu Jahresbeginn in der „Bild“-Zeitung.

Sieben gemeinsame Kinder

Ferchichi und der Berliner Rapper sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai. Zukünftig will die Familie zwischen Dubai und Bayern pendeln.