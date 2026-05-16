Es ist vollbracht. Mit einem 3:1-Sieg gegen Schladming krönte sich Tillmitsch zum Meister in der Landesliga. Beim entscheidenden Erfolg trafen Dominik Oswald per Elfmeter (17.), Filip Smoljan (21.) und Jonas Lang (83.) für das Heimteam. Schladming machte es zwischenzeitlich mit dem Elfmetertreffer von Leonhard Ettlmayr (25.) noch einmal spannend, aber der Favorit ließ nichts mehr anbrennen.

Für die Südsteirer ist es die Krönung einer beeindruckenden Rückrunde. In zwölf Partien gab es nun zwölf Siege. „Mit den zwei Cup-Spielen sind es sogar 14 Siege in 14 Spielen“, strahlte Trainer Bernd Windisch, der seiner Mannschaft ein großes Lob aussprach. „Das ist nicht selbstverständlich. Solche Leistungen passieren nicht zufällig, sondern nur wenn alle im Verein eine Top-Arbeit leisten. Die Jungs haben das gegen Schladming richtig gut gemacht und jetzt dürfen wir auch feiern.“

Somit haben die Tillmitscher drei Runden vor dem Saisonende den uneinholbaren Vorsprung von elf Punkten auf Verfolger Allerheiligen. Der Aufstieg ist fix. Um Tabellenplatz zwei, der ebenso für den Aufstieg in die Regionalliga reicht, streiten sich mit Allerheiligen (53 Punkte), den Hartberg Amateuren (52), Wildon (49) und Ilz (49) gleich vier Mannschaften.