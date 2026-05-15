Ein 57-jähriger slowenischer Lenker eines Lkw-Zuges aus Slowenien wurde am Freitag um 11.45 Uhr einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Südring in Klagenfurt unterzogen. Dabei wurden zwei schwere Übertretungen bei den Lenk- und Ruhezeiten und mehrere offensichtliche schwere Mängel am Fahrzeug festgestellt, das daraufhin zur technischen Überprüfung beim Amt der Kärntner Landesregierung vorgeführt wurde.

Dort wurden sieben schwere technische Mängel festgestellt. So waren mehrere Bremsscheiben gerissen und es wurde ein starker Druckluftverlust an der Bremsanlage beim Zugfahrzeug festgestellt. Das Lenkungsspiel war dermaßen stark, dass ein Bruch und Ausfall der Lenkung jederzeit möglich gewesen wäre. Die Zulassung wurde vorläufig aufgehoben und Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Insgesamt wurden 40 Verwaltungstatbestände zur Anzeige gebracht.