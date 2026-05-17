Die Verstärker auf Anschlag, die Instrumente gestimmt und volle Konzentration: Der Schlagzeuger gibt den Takt an und das Lied „Let me entertain you“ tönt aus einem kleinen Probenlokal in Krieglach, wo einst die Band Raureif viele Probenstunden verbrachte. Ein Schmunzler zeichnet sich auf den Gesichtern der Musiker ab und der Rhythmus wechselt von klassischem Rock zu Austropop-Hits und wieder zurück.

Hinter den lauten Klängen steckt die junge fünfköpfige Band Hai Five, bestehend aus Keyboarderin Hannah Dietler, E-Gitarrist Simon Kolednik, Sänger Mario Sommer, Schlagzeuger Daniel Wöls und Bassist Maximilian Kutzner. Die Vorbereitungen für die Mürzhofner Pfingstdays, ihrem bisher größten Auftritt, laufen auf Hochtouren. „ Wir werden, glaube ich, wieder so nervös sein wie bei unserem ersten Rocktober“, so Wöls. Zur Nervenberuhigung half damals nur das gemeinsame Singen im Backstage-Bereich.

„Uns taugt’s ja sowieso“

Dieses Jahr feiert die Band sogar ein doppeltes „Hai Five“, denn sie musizieren seit fünf Jahren gemeinsam. Bei Wettbewerben in Graz und Wien und vor allem bei Veranstaltungen in der Region waren die jungen Künstler bereits mehrmals zu hören. Besonders die Auftritte beim Rocktober und beim letzten Pfarrball sind ihnen in Erinnerung geblieben. „Der ganze Raum war gefüllt mit Gästen, die wegen uns da waren. Wir hätten das Lied „Mr. Brightside“ in Dauerschleife spielen können, weil es so beliebt war“, so Wöls, „Das Wichtigste ist, dass es den Leuten taugt.“ „Uns taugt’s ja sowieso“, ergänzt Kollegin Dietler.

Geprobt wird sowohl in der Musikschule als auch privat in einem Keller © KLZ / Eva Pretterhofer

„Wir sind, seit es die Band gibt, befreundet“, so Wöls. Er absolviert zurzeit seinen Wehrdienst beim Bundesheer – dem Rest der Bande steht die Matura noch bevor. Obwohl sich die fünf nicht immer einig sind, haben sie ein gemeinsames Ziel vor Augen: Spaß an der Musik und eine gute Show. Da sie im weiten Sinne auch gemeinsam aufgewachsen sind, stellte sie die Natur auch vor Herausforderungen. „Wir können einige Lieder nicht mehr singen, weil ich die hohen Töne nicht mehr treffe“, so Leadsänger Mario Sommer, der zu Anfangszeiten der Band gerade einmal 12 Jahre alt war. Mittlerweile übernehmen auch die anderen Bandkollegen Gesangseinlagen. „Eigentlich singt jeder – außer der Simon“, wird gescherzt. Der Schmäh kommt bei den Jugendlichen auf keinen Fall zu kurz. Neben professionellen Proben, gehört bei ihnen die Gaudi einfach dazu.

Träumen darf man groß

Mit „Neige Wöd“ veröffentlichte die Band außerdem bereits ihren ersten eigenen Song, den sie bei mehreren Konzerten präsentierte. Weitere Eigenkompositionen sind derzeit zwar noch nicht konkret geplant, Ideen dafür gibt es aber durchaus. „Da müssen wir uns wieder einmal einen Nachmittag zusammensetzen“, meint Kutzner mit einem Blick zu Bandkollege Kolednik.

In einem Interview mit der Kleinen Zeitung vor fast drei Jahren sprach Keyboarderin Dietler vom Traum bei den Pfingstdays zu spielen: Dieser Wunsch wird nun am 23. Mai in Erfüllung gehen und ihre Freude ist groß. Was nach dem Auftritt bleibt, ist die Suche nach einem neuen Ziel – auch hier spalten sich die Meinungen, aber Dietler grinst und hat eine Vision: „Für die Fäaschtbänkler als Vorband zu spielen, das wäre schon sehr cool.“