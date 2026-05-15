Das Finale war schon zum Greifen nah, doch zwei Wochen davor fiel auch für Alexavius der berühmte Satz: „Ich habe leider kein Foto für dich.“ Mit dem Aus in der 23. Folge hatte der Grazer offenbar schon gerechnet, er trug es mit Fassung – und hatte außerdem eine Überraschung in der Sakkotasche dabei: Ein Foto, das er, die Rollen umkehrend, Heidi Klum überreichte.

Mit unterhaltsamen und sympathischen Sagern hat sich der 22-Jährige schnell zu einem der beliebtesten Kandidaten der Sendung gemausert, der auch mit Abstand am meisten Sendezeit erhielt. „Ich vermisse ihn jetzt schon“, sagte auch Klum, als er nach der Entscheidung zurück in den Backstagebereich ging.

Das geht auch den Fans offenbar so. Nur ein kleiner Auszug der vielen Kommentare auf Instagram: „Er war optisch sowie menschlich einfach grandios“, heißt es da. Oder: „So viel Persönlichkeit!“, „Er ist einfach mega“, „Alexavius war eine unglaubliche Bereicherung für die Show“ und „Er war das Beste, das der 21. Staffel passieren konnte.“ Nicht wenige wünschen sich den Grazer als Moderator für das Finale, das am 28. Mai nicht live, sondern als Aufzeichnung ausgestrahlt wird. „Der ist für die Scheinwerfer gemacht“, schreibt jemand.

Ein Buch und eine Kollaboration mit Cosmó

Dass der Grazer in irgendeiner Form im Entertainmentbereich auftaucht, gilt also als nicht ganz unwahrscheinlich – erwägt er doch schon einen Umzug in die deutsche Medienmetropole Köln. In Kürze soll auch sein Buch erscheinen, das er über sein turbulentes Liebesleben verfasst hat. Während diese Woche die Folge mit seinem Aus auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wurde, trieb sich Alexavius übrigens in Wien herum, wie aktuelle Videos zeigen – er hat dort den österreichischen ESC-Kandidaten Cosmó getroffen und mit ihm eine Instagram-Kollaboration gestartet. Das kommentiert sogar der offizielle YouTube-Account auf Instagram: „The crossover we actually needed.“

Alexavius im Kleine-Zeitung-Interview