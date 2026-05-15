Das mittlerweile legendäre Stodlfest der Landjugend Unzmarkt-Frauenburg, unter der Leitung von Felix Udermann und Anika Krotmayer, lockte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Unzmarkt-Frauenburg, in den Freizeitpark Unzmarkt.

Im Festzelt heizten die „4Takter“ sowie die „Südsteirer“ dem Publikum ordentlich ein und sorgten für beste Unterhaltung. Auch in der Disco war mit „Soundpark“ für ausgelassene Party-Stimmung gesorgt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gemeinsam gefeiert, was das Stodlfest einmal mehr zu einem vollen Erfolg machte.