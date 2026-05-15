Benzin für das Auto gibt’s in der Apotheke, der Bremshebel sitzt außerhalb auf der Karosserie und eine Verfolgungsjagd mit 65 km/h endet schon einmal im Misthaufen, weil das Kurvenfahren verflixt kompliziert ist: Emma ist im Berlin des Jahres 1913 aber nicht nur eine der wenigen Frauen mit Führerschein, sie ist auch als Hoteldetektivin eine ungewöhnliche Erscheinung. Im noblen Grand Hotel Imperial ist sie gemeinsam mit ihrem (zunehmend vergesslichen) Vater dafür zuständig, dass alles seine Ordnung hat und möglichst wenig Aufsehen erregt wird. Ein Todesfall, von der Polizei als Suizid abgetan, ist in Emmas Augen aber so verdächtig, dass sie sich beherzt in die Ermittlungen stürzt.

Hollywood-Krimis

Alexander Eden, bekannt für seine Hollywood-Krimis aus der Nachkriegszeit, lässt sich viel Zeit für Emma und ihr Umfeld, das vom Alltag im Luxushotel bis zur Arbeit der (vergleichsweise rückständigen) Polizei sehr atmosphärisch geschildert wird. Gegen Ende nimmt dann auch die Krimihandlung ordentlich Fahrt auf – sorgen doch Emmas Hartnäckigkeit und ihr scharfer Verstand für den nötigen Antrieb