In seiner Edelbrennerei in Leitring reihen sich die Preise an den Wänden. Bereits 2019 wurde der Brennmeister Günter Peer zum ersten Mal „Edelbrenner des Jahres“. Seit 2022 gehört dieser Titel unangefochten ihm – auch dieses Jahr zeichnete ihn die Landwirtschaftskammer Steiermark wieder damit aus, Peers Vogelbeer-, Himbeer- und Quittenbrand wurden Landessieger. „Dafür montiere ich dann gleich ein neues Brett!“, meint der Leitringer und grinst.

Nach drei Siegen in Folge ist der Vierte weiterhin etwas Besonderes. „Während andere im Sommer am Stand liegen, bin ich auf den Streuobstwiesen bei der Kriecherlernte“, so Peer. „Es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat.“ Peers Edelbrände sind nicht nur in der Südsteiermark beliebt, sondern auch ein gern gesehenes Produkt in der Grazer Gastronomie.

Jede Frucht geht durch die Hand des Meisters

Bei der Ernte seiner Streuobstwiesen ist der Brennmeister meist selbst dabei, begutachtet jede Frucht einzeln und prüft sie hinsichtlich der Qualität. Eine große Hilfe ist ihm dabei sein Halbbruder, Robert Binder. Gemeinsam setzen sie bei der Produktion vor allem auf Sauberkeit – nur die besten Stücke kommen in ihren Brennkessel. Neben dem Handwerk sei jedoch auch das Timing wichtig. Durch die zunehmenden Wetterumschwünge der letzten Jahre reifen unterschiedliche Obstsorten immer öfter zeitgleich. „Da muss man auch mal am Sonntag durchbeißen – es ist oft auch ein Sieben-Tage-Job!“

Brennmeister Günter Peer vor seinem Brennkessel | Günter Peer begutachtet jede Frucht selbst, bevor sie in seinen Brennkessel kommt. © KLZ / Sarah Romauch

Familiäre Leidenschaft

Ursprünglich war der Südsteirer als Vermessungstechniker tätig, das Brennen selbst sei aber schon länger Teil der Familie. Sein größtes Vorbild, Vater Alfred Peer, begann in der Pension in der Garage zu brennen. Nach zahlreichen Fortbildungen und einer abgeschlossenen Ausbildung zum Edelbrandsommelier, konnte sein Sohn das Hobby des Vaters zur Haupteinnahmequelle machen. „Bereits mein Vater hat immer gesagt, wir müssen Top-Qualität liefern - und das können wir jetzt auch“.

Peers Vogelbeeren-, Himbeer- und Quittenbrand sind Landessieger 2026 © KLZ / Sarah Romauch

Bereits letztes Jahr konnte der 54-Jährige mit sechs Landessiegen einen historischen Rekord erzielen. Mit dem diesjährigen Titel ist er der am häufigsten hintereinander ausgezeichnete „Edelbrenner des Jahres“ der Steiermark. Das Geheimnis hinter der lückenlosen Erfolgsserie? „Genauigkeit, Verbissenheit und Ausdauer - einfach nicht aufgeben!“