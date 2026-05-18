„Angefangen hat es mit einem Brett. Daraus habe ich Kinderspielzeug gemacht, das mir ein Geschäft in Judenburg abkaufte. Um dieses Geld konnte ich wieder Holz kaufen ...“ So erzählte es einst der Gründer der Zeltweger Möbeltischlerei Huber, Johann Huber.

Der 1997 verstorbene Zeltweger war fast sieben Jahre im Krieg. Anlässlich eines Heimaturlaubes aus dem italienischen Monte Cassino legte er die Meisterprüfung für das Tischlergewerbe ab. 1946 begann er in einer Baracke im Ortsteil Pfaffendorf zu arbeiten. Mit Fleiß und Tüchtigkeit schaffte er es, die Werkstatt zu modernisieren – und nebenbei auch ein Wohnhaus für die Eltern, seine Geschwister und vor allem für sich, seine Frau und die fünf Kinder zu errichten.

In der Tischlerei fanden bis zu 27 Mitarbeiter Beschäftigung. Seit Jänner 1989 führen die Zwillinge Elke und Heimo Huber das Unternehmen: Heimo ist Tischlermeister, Elke für den Möbelhandel zuständig. Aktuell sind die beiden Chefs auch die einzigen Mitarbeiter. Motto: „Der Tischler macht‘s persönlich!“ Zusätzlich zu Beratung, Planung, Fertigung und Montage liefert man auch die Koordinierung mit anderen Handwerkssparten, wie Elektriker, Installateur, Maler, Fliesenleger. So bekommt der Kunde nicht nur das Mobiliar, sondern auch die notwendigen begleitenden Arbeiten aus einer Hand geliefert.

Nachfolge ist ungewiss

„Es gehört viel Herzblut und Leidenschaft dazu“, sagen Heimo und Elke über ihre Tätigkeit. Ob eines Tages jemand in ihre Fußstapfen treten wird, steht noch nicht fest: „Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ein Neffe ist in der Tischlerausbildung.“

Öffentliche Ausschreibungen bringen immer wieder Abwechslung. Die Tischlerei Huber fertigte unter anderem die Fenster der Hundertwasserkirche in Bärnbach, die gebogenen Kirchenbänke in der Pfarrkirche St. Margarethen/Knittelfeld, den Beichtstuhl in der Kirche Röthelstein, die Fenster des Pfarramtes Zeltweg sowie das gebogene Fensterelement und die Holzstiege im Kindergarten Farrach. Auch die frei hängende Amtstafel im Zeltweger Stadtamt ist ein Werk von Heimo Huber.

Auszeichnung

In den letzten Jahren wurde vermehrt für private Einrichter und Gastrobetriebe gearbeitet. Zum 80-Jahr-Jubiläum wurde dem Traditionsbetrieb seitens der Wirtschaftskammer Dank und Anerkennung ausgesprochen.