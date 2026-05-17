Von Anfang an ging es dem Attentäter (57) um den Unterhalt für die geschiedene Frau. Um davon abzulenken, legte der Steirer mehrere Bomben, die sich scheinbar nicht gegen sie, sondern gegen die Zeugen Jehovas in der Steiermark richteten. Im April 2025 wurde er dafür am Straflandesgericht von einem Geschworenengericht unter anderem wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der IT-Techniker wurde außerdem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Dem Gerichtssachverständigen sagte er unter anderem, er habe in der Inhaftierung die einzige Möglichkeit gesehen, ihr keinen Unterhalt mehr zahlen zu müssen, „da während einer Freiheitsstrafe Unterhaltszahlungen gesetzlich beendet“ würden. Ab 2017 hatte er ihr 710 Euro im Monat bezahlt, danach bis zu seiner Festnahme Ende Mai 2024 sogar noch mehr. Beendet war der Unterhaltsstreit mit der Verurteilung aber nicht, der Rechtsstreit darüber ging bis zum Obersten Gerichtshof, der als Revisionsgericht die Letztentscheidung traf.

Täter verschwieg „arglistig“ sein Einkommen

Die Ehefrau – und Opfer des Mordversuchs – argumentierte, er habe ihr „arglistig sein wahres Einkommen verschwiegen“. Sie habe deshalb Anspruch auf erhöhten Unterhalt aus dem von ihm vor der Inhaftierung erzielten, höheren Einkommen. Der Beklagte habe versucht, sie zu ermorden und habe die Haft daher „selbst verschuldet“. Der verurteilte Ehemann bzw. sein Anwalt wendete ein, er sei ab U-Haft-Beginn sogar „gänzlich vom Unterhalt zu befreien“. Womit er sein mit verwerflichen und ungesetzlichen Mitteln verfolgtes Ziel erreicht hätte.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen ließ eine „ordentliche Revision“ beim Höchstgericht zu, um die Rechtsfrage zu klären, ob diese „Anspannung“ zu erhöhtem Unterhalt möglich ist, wenn sich der Unterhaltspflichtige (Ehemann) durch einen Mordversuch an der Unterhaltsberechtigten (Ehefrau) rechtswidrig vom Unterhalt befreit hat.

Der Oberste Gerichtshof gab dem Ehemann recht: Er habe aufgrund seiner Inhaftierung keine Möglichkeit, in absehbarer Zeit ein nennenswertes Einkommen zu erzielen. Alles andere wäre angesichts der lebenslangen Haft und der Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum wohl „Fiktion“. Darüber hinaus verfügt er auch über keine Vermögenssubstanz, die in seine Bemessungsgrundlage einzubeziehen wäre. Der Unterhaltsanspruch ruht, wie die Vorinstanzen entschieden haben, ab dem Zeitpunkt der Inhaftierung – daran ändert auch nichts, dass die Straftat genau mit diesem Ziel begangen wurde.