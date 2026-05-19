Weltstars beim Carinthischen Sommer

Zum 54. Mal begrüßt der Carinthische Sommer einen seiner treuesten Gäste: Rudolf Buchbinder. Der gefeierte Pianist zelebriert hier seinen 80. Geburtstag mit einem außergewöhnlichen Beethoven-Programm.

Erleben Sie außerdem die einzigartigen „Mandolinenklänge“ des Virtuosen Avi Avital, der mit dem Kammerorchester Basel ein vielseitiges Programm von Joseph Haydn bis Edith Piaf darbietet. Internationale Strahlkraft bringt der in New York lebende Klarinettenvirtuose Kinan Azmeh in „Zwischenwelten“ mit, begleitet von den Vienna Classical Players. Mit seiner stimmungsvollen wie mitreißenden Musik begeistert er seine Fans. Eine Entdeckung für Kärnten!

Internationale Stars und außergewöhnliche Programme sind das Markenzeichen des Carinthischen Sommers, der mit seinem Motto „fern & nah“ von 2. Juli bis 2. August musikalisch in der Ferne führt und Nähe schafft.

Weitere Informationen unter: carinthischersommer.at

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