Lee Ok-seon hat eine Kindheit voller Entbehrungen. Als ihre Eltern entscheiden, sie einer anderen Familie anzuvertrauen, damit sie wenigstens Essen und Schulbildung genießt, beginnt eine Zeit alltäglichen Horrors. Sie wird wie eine Sklavin gehalten und geschlagen.

Zwangsprostituierte in China

Und als wäre das nicht alles genug, wird sie nach China verschleppt und zur Prostitution gezwungen. All das spielt sich während des Zweiten Weltkrieges ab, als die kaiserlich japanische Armee große Teile des Landes besetzt hatte. Die koreanische Comickünstlerin Keum Suk Gendry-Kim hat in der gerade bei Avant erschienenen Graphic Novel „Gras“ das unvorstellbare Leid von Lee Ok-seon dargestellt: In schwarz-weißen Strichen und mit großem Einfühlungsvermögen und Distanz. Was Japans Soldaten den vielleicht bis zu 200.000 grausam als „Trostfrauen“ bezeichneten Frauen antaten, ist eines der abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit des 20. Jahrhunderts. Nur 30 Prozent überlebten traumatisiert. Gendry-Kim entwickelt auf knapp 500 Seiten ein Porträt einer Frau, die es irgendwie geschafft hatte zu überleben.

Eine der aktuell wichtigsten Neuerscheinungen am deutschsprachigen Markt. Originale aus dem Werk sind noch bis 28. Juni in der Ausstellung „Stories We Carry“ in der Kommunalen Galerie Berlin zu sehen.