„Mit der neuen Firmenzentrale schaffen wir die Grundlage für weiteres Wachstum und moderne Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Christian Knittl. Der Geschäftsführer von Elektro Weiland weiter: „Gleichzeitig investieren wir bewusst langfristig in den Standort Kalsdorf und die Region südlich von Graz.“ Im Frühjahr 2027 soll der Umzug aus Graz abgeschlossen sein.

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich zum Sechs-Millionen-Euro-Projekt. Auf 5000 Quadratmeter entstehen Büro-, Schulungs- und Lagerflächen mit einer Nutzfläche von 2850 Quadratmetern. Bereits bis Dezember soll der erste Gebäudeteil bezugsfertig sein, die vollständige Fertigstellung inklusive Außenanlagen ist für Frühjahr 2027 geplant.

Elektro Weiland beschäftigt derzeit 80 Leute und will weiter wachsen

Mit dem Neubau stärke Elektro Weiland seine Position als einer der größten Elektroinstallationsbetriebe im Großraum Graz, heißt es. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schafft mit dem neuen Standort zusätzliche Kapazitäten für Wachstum in den kommenden Jahren.

Elektro Weiland realisierte zuletzt zahlreiche Projekte mit regionaler Bedeutung – darunter die neue Landeszentrale des Roten Kreuz Steiermark, Projekte im ENW-Quartier in Reininghaus sowie mehrere Schul- und Studentenwohnheimbauten. Neben Großprojekten übernimmt das Unternehmen auch laufende Stördienstleistungen für Betriebe und Privathaushalte in der Region.