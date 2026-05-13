Ihr Bike-Abenteuer beginnt im Quartier2

Das neu eröffnete Apartmenthotel Rosentaler Hof Quartier2 in Rosegg ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren Radurlaub in Kärnten. Freuen Sie sich auf traumhafte Bike- und Gravelstrecken in der Region Wörthersee-Rosental sowie Extras wie Mieträder, geführte Touren und Radtaxi-Rücktransfer. Nach einem aktiven Tag entspannen Sie im modernen Apartment oder nutzen Wellness- und Kulinarikangebote des nahegelegenen Landhotels Rosentaler Hof.

2für1-Angebot

4 Nächte im Apartment Typ A (für 2 Personen) ohne Verpflegung

1 x 4-Gang Abendmenü am ersten Abend im Landhotel Rosentaler Hof

1 x Radausflug mit Radbus – Details vor Ort (selbständige Radtour – ca. 50-65km; Rücktransfer mit hoteleigenem Radtaxi am Nachmittag)

1 Trinkflasche „Rosentaler Hof“

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

© kk

Apartmenthotel Rosentaler Hof Quartier2

Mittagskogelstraße 24, 9232 Rosegg

Tel.: 04253 2241

E-Mail: quartier2@rosentaler-hof.at

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