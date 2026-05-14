Tragischerweise haben sich gestern die Ereignisse ein wenig überschlagen: Zunächst war in den Morgenstunden bekannt geworden, dass jene 68-jährige Dame, die im April bei einer Straßenbahntür eingeklemmt und dabei zu Sturz gekommen war, ihren Verletzungen erlegen ist. Nur wenige Stunden später meldete sich eine Obersteirerin bei der Kleinen Zeitung, die aufgebracht davon erzählte, dass am Dienstag wiederum ihr Mann ebenfalls mit der Hand in die bereits geschlossene Bimtür geraten war. „Er konnte sich nicht befreien, zwei Fahrgäste im Inneren der Garnitur haben die Tür zum Glück aufspreizen können.“

Wenn auch in beiden Fällen noch ermittelt wird, was genau passiert ist – gerade angesichts der Nachricht, dass die 68-jährige Grazerin verstorben ist, kann und will man bei den Graz-Linien nicht zur Tagesordnung übergehen. Also erläutert man auf Anfrage der Kleinen Zeitung zwar erneut vorhandene wie kommende Sicherheitssysteme, betont aber zugleich, das Nachrüsten alter Bimgarnituren prüfen zu wollen.

Der Unfall im April in der Annenstraße hatte fatale Folgen © Nico Lang

„Da gibt es offenbar ein Problem!“

Die Frau war im April auf Höhe Roseggerhaus beim Versuch, in die Straßenbahn einzusteigen, zum Sturz gekommen. So viel ist gewiss. Ob sie aber mit einzelnen Fingern oder mit einer Hand zwischen die Bimtür geriet, wie Augenzeugen berichteten, muss die Polizei erst klären – auch mithilfe von Videoaufzeichnungen. Aber sollte sich in einem solchen Fall die Tür nicht so oder so wieder öffnen? Das fragt sich nun auch jene Obersteirerin (Name ist der Redaktion bekannt, Anm.), deren Mann am Dienstag mit der Hand eingeklemmt wurde – bei der Tür der Linie 7 in der unterirdischen Haltestelle Hauptbahnhof. „Da gibt es ja offenbar ein technisches Problem!“.

Ein solches gibt es grundsätzlich nicht, schickt Gerald Zaczek-Pichler als Sprecher der Holding Graz voraus: „Alle Straßenbahnen im Fuhrpark der Graz-Linien sind mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das Risiko des Einklemmens von Fahrgästen deutlich reduzieren.“ Erkenne nun eines dieser Systeme – von Lichtschranken bis zu Drucksensoren – ein Hindernis, werde die Tür „in der Regel automatisch wieder geöffnet oder der Schließvorgang unterbrochen“. Warum dies offenbar sowohl bei der 68-jährigen Dame als auch am Dienstag beim Obersteirer auf Graz-Besuch nicht der Fall war, müsse erst geklärt werden.

Nachrüstung wird geprüft

Gerade aber der tragische Verlauf des Unfalls im April sei zugleich ein Auftrag. „Wir werden intern untersuchen, ob und in welcher Form eine Nachrüstung bei älteren Garnituren angebracht ist“, verrät Zazcek-Pichler der Kleinen Zeitung. Zugleich verweist er darauf, dass sowohl die Wagen der bereits eingesetzten Variobahn als auch jene der künftigen Flexity-Bim über eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung im Türgummi selbst verfügen.

Fatalerweise passt dazu auch die aktuelle Kampagne von Stadt und Holding Graz: Angesichts von 290 Unfällen, in die im Vorjahr eine Straßenbahn in Graz verwickelt war, will man vermehrt auf „urbane Verkehrsregeln“ verweisen. Und unter anderem daran erinnern, dass eine Straßenbahn aufgrund des langen Bremsweges auch vor einem Zebrastreifen nicht anzuhalten braucht.