Treffen sich vier Politiker an der Johannesstraße. Mit Spaten, aber noch ohne Radlermontur verabredeten sich am Mittwoch Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und die Bürgermeister Matthias Pokorn (Premstätten), Hubert Holzapfel (Haselsdorf-Tobelbad) und Stefan Helmreich (Lieboch) an der Kreuzung. Für den Spatenstich des neuen Geh- und Radweges entlang der Premstättenerstraße verabredeten sie sich. Auf einer Länge von 2,4 Kilometern werden die drei Gemeinden im Süden von Graz im Sinne der Pedalritter besser vernetzt. Vier Millionen Euro fließen dafür, Ende 2026 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Außergewöhnlich ist die Beleuchtung: „Das System erkennt Fußgänger sowie Radfahrer und schaltet jeweils eine Gruppe von drei Leuchten ein, die den Menschen entlang des Weges folgen“, skizzierte Bürgermeister Matthias Pokorn.

Vier Wochen zuvor gab es im Osten gute Nachrichten für Radler. Die ausgebaute Route zwischen Fürstenfeld und Bad Blumau wurde eröffnet, das Land war mit 2,3 Millionen Euro dabei.

Zwei Geschwindigkeiten

Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Radverkehr schon kräftiger ausgebaut wurde. „Die Steiermark ist ein Land der zwei Geschwindigkeiten, wenn es um den Radwegausbau geht“, beklagte SPÖ-Abgeordneter Stefan Hofer im Vorjahr ein Ungleichgewicht. Die Städte würden das Radverkehrsnetz flott ausbauen können, die touristischen Regionen gerieten aber ins Hintertreffen.

„Land der zwei Geschwindigkeiten, wenn es um den Radwegausbau geht“: SPÖ-Abgeordneter und Bürgermeister Stefan Hofer © Klz / Stefan Pajman

Tatsächlich hat die Landeshauptstadt etwa in der Keplerstraße, am Joanneumring oder in der Petersgasse den Radverkehr deutlich verbessert. Das Geld kommt aus den Verkehrstöpfen, in der Peripherie ist man unterdessen auf die Bedarfszuweisungen und auf Tourismusgelder angewiesen. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der das Tourismussresort verantwortet, sagte dazu, sich dem Problem anzunehmen. Der „Steiermark Tourismus“ ruft heuer den Schwerpunkt Fahrradtourismus aus.

Investitionsbremse

Sparen müssen alle Ebenen: Heuer sind acht Millionen, vier Millionen Euro weniger in der Budgetstelle des Landes für „Radwegebau und Förderung von Radwegen von Gemeinden“ eingetragen. Zum Vergleich: Das deutsche Niedersachsen, wohin letzte Woche eine steirische Landtagsdelegatoin ausgebrochen war, nimmt heuer 26,5 Millionen Euro für Radwege in die Hand.

Schwacher Trost für die Steirer: Geldprobleme haben andere Bundesländer auch. „Vier von fünf Gemeinden mussten 2025 Investitionen verschieben“, diagnostizierte der Gemeindebund Österreich kürzlich. Die „Investitionsbremse“ trifft auch Fußgänger und Radfahrer.

Dabei hat die Steiermark noch Aufholbedarf, wie der Verkehrsclub Österreich festgestellt hat. Neun Prozent der Alltagswege wurden in der Grünen Mark mit dem Rad zurückgelegt; Klassenbester war das vergleichsweise kleine Bundesland Vorarlberg mit einem Anteil von 22 Prozent. Oberösterreich, das die Steirer gerne als Maßstab heranziehen, kam auf sieben Prozent.