In Salzburg gehört der Jedermann seit vielen Jahrzehnten ja zum „Inventar“ der Festspiele. In diesem Jahr bekommt aber auch Graz seinen „eigenen“ Jedermann. Und der erklimmt zu diesem Behufe – verkörpert vom bekannten Schauspieler Julian Weigend – sogar den Schloßberg.

Von 4. bis 6. September kommt das zeitlose Stück von Hugo von Hofmannsthal ín einer Inszenierung des Regisseurs Nicolai Tegeler auf den Kasematten zur Aufführung. Gemeinsam mit einem Teil des prominent besetzten Ensembles präsentierte der Berliner am Mittwoch, dem 13. Mai, die Produktion, die auch von der Erlebnisregion Graz und den Bühnen Graz unterstützt wird.

Kein Vergleich mit Salzburg

Und Tegeler stellte gleich zu Beginn klar, dass man sich nicht mit Salzburg vergleichen möchte. „Graz hat seinen eigenen Jedermann. Er wird modern, er wird grazerisch, er wird steirisch“, versprach Tegeler.

Die elfjährige Grazerin Johanna Fekonja ist das jüngste Mitglied der Tischgesellschaft. Das freute auch Jedermann Julian Weigend. © Stefan Pajman

Auf der Bühne wird das Publikum viele bekannte Fernsehgesichter wie etwa Susanne Bormann (Buhlschaft), Erol Sander (Tod), Dorkas Kiefer (Teufel), Alexander Kamp (Guter Gesell), Ralph Morgenstern (Mammon), Tine Wittler (Base), Alma Rehberg (Glaube) oder Markus Majowski (Dünner Vetter) zu sehen bekommen. Dorian Steidl (Koch), Michael Rast (Schuldknecht) und Simone Leski (Schuldknechts Weib) sorgen für steirische Verstärkung. Steidl sorgte auch gleich für einen Lacher, als er verriet, dass er als Achtjähriger den Jedermann in Salzburg sah und in der Pause erstmals mit Alkohol in Kontakt kam, als er an einem Sektglas nippte. „Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich jetzt endlich erfahre, wie das Stück ausgeht“, scherzte der Moderator und Schauspieler.

Eine rein steirische Tischgesellschaft

Und auch die Tischgesellschaft wurde rein steirisch besetzt. Bei der Präsentation mit dabei war mit der elfjährigen Grazerin Johanna Fekonja auch das jüngste Mitglied der Gesellschaft. Als Jedermann Julian Weigend die junge Dame höchstpersönlich begrüßte, strahlten deren Augen heller als die Sonne vom blauen Himmel über Graz. Stimmgewalt wird sich übrigens Weigends Frau, die Sängerin Maya Forster als Todesengel präsentieren. Alle Infos zum Grazer Jedermann gibt es auch online.