Vor wenigen Tagen sorgten die Schüler der MS Voitsberg beim Schulhandball-Juniors-Regionalfinale in Graz für einen historischen Erfolg. Nach dem souveränen Gewinn des Landesmeistertitels im Februar krönte das Team seine beeindruckende Saison nun auch mit dem Sieg im Regionalfinale gegen die besten Schulmannschaften aus Kärnten und dem Burgenland.

© MS Voitsberg

Angefeuert von zahlreichen Schlachtenbummlern aus der Schule sowie den mitgereisten Eltern zeigten die Voitsberger Schüler in vier dramatischen Spielen großen Kampfgeist und Team-Spirit. „Jede Partie war bis zur letzten Minute spannend, aber die Mannschaft der MS Voitsberg bewies immer wieder ihre Klasse und setzte sich schließlich verdient gegen die starke Konkurrenz durch“, ist Otmar Pusterhofer, der seine eigene Profikarriere vor wenigen Jahren beendete und mittlerweile an der MS Voitsberg unterrichtet, stolz.

Mit diesem Sieg qualifizierte sich die MS Voitsberg erstmals in der Schulgeschichte für das Österreichfinale der besten Schulhandball-Juniorenteams des Landes, das Anfang Juni in Salzburg stattfinden wird.