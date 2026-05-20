Seit Jahren begeistert der Historiker Ernst Lasnik mit seinen Büchern, Führungen und Vorträgen. Zuletzt führte er sage und schreibe 80 Personen bei seinem historischen Stadtspaziergang durch die Stadt Voitsberg. Die Volkshochschule Voitsberg wartet nun mit drei weiteren Veranstaltungen auf, die vor allem das Thema Koralmbahn und das Verhältnis der Bundesländer Steiermark und Kärnten zum Thema haben.

Vortrag

Am Donnerstag, 21. Mai, um 18 Uhr wird Lasnik in der Volkshochschule Voitsberg unter dem Titel „Herüber und drüber der Pack – Kohle, Erze, Glas und Eisen“ referieren. In seiner Präsentation geht er vor allem auf die Beziehungen zwischen der Weststeiermark und dem Lavanttal ein.

Ausstellung

Eine Woche später, wieder am Donnerstag (28. Mai, 16 Uhr), eröffnet Lasnik die Ausstellung „Aufbruch! Kärnten & Steiermark“ im Museum für Geschichte in der Grazer Sackstraße. Gemeinsam mit Walter Feldbacher ist er Kurator der Ausstellung, die näher auf die historischen Verbindungen der beiden Bundesländer eingeht.

Exkursion

Und am 30. Mai, einem Samstag, lädt Ernst Lasnik schließlich zu einer landeskundlichen Exkursion nach Fürstenfeld, zur Burg Güssing und zum Schloss Rotenturm an der Pinka. Lasnik fungiert hier als Reiseleiter.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden über Tel.: 057799-4360 oder via ulrike.zach-richter@akstmk.at erbeten.