In Wien findet am Samstag das Finale des großen Eurovision Song-Contests statt. „Wir haben am gleichen Tag unseren eigenen kleinen Song-Contest“, scherzt Walter Flucher aus Rohr bei Hartberg. 1982 rief der 81-Jährige den Schlagersängerwettbewerb ins Leben, heuer findet er zum 39. Mal statt.

In den 80er-Jahren entdeckte er dabei Schlagerstar Oliver Haidt. „Damals ist er noch als Walter Wilfinger angetreten. Er war elf Jahre alt und hat gewonnen“, erzählt Flucher, der vor allem Laien eine Bühne bieten will. 15 Teilnehmende versuchen heuer ihr Glück. Der älteste ist 78 Jahre. Angereist kommen die Sängerinnen und Sänger aus den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und einer reist sogar aus Salzburg an.

Am Samstag findet der Schlagersängerwettbewerb statt © KLZ / Nicole Stranzl

Für die drei Erstplatzierten winken Preisgelder von 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro. „Jeder Teilnehmende bekommt 30 Euro und eine Urkunde“, sagt Flucher. Gesponsert werden die Preise von der Gemeinde Pischelsdorf. Start des Wettbewerbs ist um 20.30 Uhr in der Oststeirerhalle. „Wir haben heuer eine hochkarätige Jury“, freut sich Flucher. Dazu zählen Karin Kraber, Moderatorin bei Radio Flamingo, Alex Grimm, Künstler und Musikmanager, Thomas Karner, Musikschullehrer und ehemaliger Drummer von Skylight, Gregor Sommer, Musikchef von Antenne Steiermark und Kärnten sowie Radio Flamingo, Claus Jürgen Ilgerl, Alleinunterhalter, und Sängerin Jasmin Salina.

Gesungen werden nicht nur Schlager. „Jeder darf sich das Lied selbst aussuchen, es dürfen auch Pop, Musicallieder oder Eigenkompositionen vorgetragen werden“, erklärt Flucher. Der ehemalige Volksschullehrer kam durch Zufall auf die Idee des Schlagerwettbewerbs, den er gemeinsam mit dem Tennisverein Pischelsdorf ins Leben gerufen hat. Seit 16 Jahren ist die Feuerwehr Pischelsdorf Partner.

Einmal im Jahr kehrt der „Kulmblick“ zurück, um das Pischelsdorfer Volksfest anzukündigen. © KLZ / Nicole Stranzl

„Zwischendurch waren ein paar Jahre Pause“, erzählt Flucher, der bis zuletzt für das „Süd-Ost-Journal“ Berichte schrieb. Das Medium wurde nach dem Tod des Gründers Hannes Krois eingestellt. Flucher gründete zuvor – 1976 – die Zeitschrift „Kulmblick“. „Ich war Lehrer und hab was von der Feuerwehr gebraucht und nicht gewusst, wer Kommandant ist. Das hat mich geärgert.“ Das war der Anstoß für Flucher, um die Bevölkerung regional zu informieren. Heute erscheint der „Kulmblick“ nur noch einmal im Jahr – anlässlich des Pischelsdorfer Volksfests.

Vielseitiges Programm

Dieses startet am Donnerstag mit der großen Wirtschaftsmesse, Frühschoppen und viel Musik. Am Freitag winken am „Kindernachmittag“ ermäßigte Preise im Vergnügungspark, es gibt eine Zaubershow mit Zauberer Gabriel und die „Südsteirer“ unterhalten die Gäste musikalisch. Für alle, die in Tracht kommen, gibt es ein Freibier. Am Samstag lockt das Kinder-Bingo, das Flucher moderiert noch vor dem Schlagersängerwettbewerb. „Die Fürsten“ spielen und die Wirtschaftsmesse hat von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Den Abschluss findet das Fest am Sonntag mit einer Festmesse und Frühschoppen sowie einem Glücksrad-Gewinnspiel.