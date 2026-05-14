Vor rund drei Jahren, am 24. Mai 2023, starb Wolfgang Finder. Er war Maler und Musiker, spielte Jazzgeige und Gitarre. Um an ihn und seine musikalische und künstlerische Schaffenskraft zu erinnern, veranstaltet sein Bruder Klaus Finder am Freitag, 22. Mai 2026, um 19 Uhr im Schloss Alt-Kainach in Bärnbach eine Ausstellung mit dem Namen „Mein Bruder war ein Maler“ zu seinen Ehren. Eröffnet wird die Ausstellung von Historiker Ernst Lasnik, außerdem wird Klaus Finder in einer persönlichen Ansprache von seinem verstorbenen Bruder erzählen und die Vernissage auch musikalisch begleiten. Die Finissage wird schon einen Tag später, am Samstag, 23. Mai 2026, um 19 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden erbeten.

Die Ausstellung findet im Schloss Alt-Kainach statt © Karl Mayer

Gezeigt werden Ölbilder und Grafiken von Wolfgang Finder, der zu Lebzeiten etwa im Kunsthaus Graz oder in der Galerie Schloss Farrach ausgestellt hatte und Vizepräsident der Grazer Sezession war. In seinem Brotjob war Finder Arzt, Kunst und Musik waren seine Wege, sich auszudrücken. Ein Lebensthema, das er vor allem in seinen Bildern aufarbeitete, seien Traumata in der Kindheit gewesen, erzählt sein Bruder: „Malen war für ihn, Dinge loszulassen oder die inneren Bestien zumindest zu besänftigen, bis sie wiederkamen.”