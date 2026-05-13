Es gibt Geschichten aus der Welt des Weins, die klingen zuerst wie Satire, bis man merkt, dass sie keine sind. Roland Velich, Winzer aus dem Burgenland, sitzt vor einem Glas Blaufränkisch und versucht, ruhig zu bleiben. „Ich habe mir vorgenommen, das Ganze mit einer gewissen ironischen Grundnote zu versehen“, sagt er. Ohne diese Ironie, so viel wird schnell klar, bliebe nur Ärger.

Der Ärger entzündet sich an einem Instrument, das Österreichs Weinbau seit Jahrzehnten begleitet: der staatlichen Prüfnummer. Wer Qualitätswein verkaufen und Herkunftsangaben aufs Etikett schreiben will, braucht sie. Dafür muss der Wein nicht nur chemisch analysiert, sondern auch sensorisch verkostet werden. Genau dort, sagt Velich, beginne das Problem.

Wenn Herkunft plötzlich zum Problem wird

Seit 25 Jahren arbeitet er in Lutzmannsburg an einer Idee, die im internationalen Wein längst als Königsweg gilt: Herkunft nicht überdecken, sondern freilegen. Alte Reben, niedrige Erträge, spontane Vergärung, keine Schönung, kein neues Holz als aromatische Schminke. „Ich will Blaufränkisch machen, der genau danach schmeckt: mein Blaufränkisch in Lutzmannsburg“, sagt Velich. Dass die Welt diese Weine inzwischen sucht, freut ihn. Dass ausgerechnet die heimische Behörde einen solchen Wein als fehlerhaft einstufen kann, trifft ihn umso härter.

Staatssekretär Sepp Schellhorn verdeutlicht: „Das Weingesetz ist historisch erklärbar, aber in Teilen überholt.“ © Georg Hoffelner

Der konkrete Fall hat Symbolkraft. Der „Blaufränkisch Alte Reben Lutzmannsburg 2023“ vom Weingut Moric hat von US Weinkritiker James Suckling die Höchstwertung von 100 Punkten bekommen. Es ist die erste 100-Punkte-Bewertung für einen österreichischen Rotwein überhaupt. Im eigenen Land wird genau dieser Wein als fehlerhaft eingestuft. Damit darf Velich die nähere Herkunft nicht mehr wie gewohnt aufs Etikett schreiben. Aus Lutzmannsburg, einer mühsam aufgebauten Herkunftsmarke, wird plötzlich ein Problemfall. „Ein Etikett, das 25 Jahre im Markt etabliert wurde, dürfen wir nicht mehr verwenden“, sagt Velich. Für einen Winzer, dessen Weine in New York, Tokio oder Melbourne auf Karten stehen, ist das mehr als eine Formalität.

Wie Bürokratie Stil prägt

Staatssekretär Sepp Schellhorn sieht darin kein Einzelproblem. Das Weingesetz sei historisch erklärbar, aber in Teilen überholt. Nach dem Glykolskandal habe man zu Recht strenge Regeln geschaffen. „Das hat enorm zur Erfolgsgeschichte des österreichischen Weins beigetragen“, sagt Schellhorn. Nur habe sich dieses System inzwischen „überlebt“. Im Entbürokratisierungspaket der Bundesregierung soll deshalb auch eine Novelle des Weingesetzes Platz finden. Schellhorn spricht von einer Reduktion des Verordnungswildwuchses, von mehr Winzermitbestimmung – und von der Frage, ob die verpflichtende Verkostung aller Einreichungen noch zeitgemäß ist.

Der Kern des Konflikts ist nicht die Analyse im Labor. Niemand fordert, dass unsichere oder gesundheitlich bedenkliche Weine unkontrolliert in Verkehr kommen. Die Frage lautet vielmehr: Darf eine kleine Kostkommission darüber entscheiden, ob ein Wein stilistisch „passt“? Velich hält das für gefährlich. „Stilprägung ist nicht deren Job“, sagt er. Die Entwicklung müsse von den Produzenten ausgehen, „in jegliche Richtung: individuell, handwerklich, industriell“.

Roland Velich hat genug: „Stellen Sie sich vor, Romanée-Conti dürfte nur als ‚Wein aus Frankreich‘ verkauft werden. Genauso ist das für uns.“ © Georg Hoffelner

Besonders hart treffe das System jene Weine, die mit wenig Intervention entstehen. Also jene, die nicht geglättet, geschönt und aromatisch zurechtgebogen werden. Velich spricht von Weinen mit „großer Originalität, unverwechselbaren Einzelstücken“. Gerade diese Weine seien international gesucht. Gleichzeitig liefen sie in Österreich Gefahr, an der amtlichen Verkostung zu scheitern. Das Paradoxe daran: Was draußen als Charakter gilt, kann drinnen als Fehler gelesen werden.

Wer entscheidet, wie Wein schmecken darf?

Die Ablehnungsgründe wirken aus Sicht der Betroffenen oft absurd. Ein junger Rotwein kann wegen Bitterkeit beanstandet werden – obwohl Gerbstoff und herbe Spannung zu großen Rotweinen gehören. Reduktive Noten, Trübungen oder mangelnde Sortentypizität werden unterschiedlich ausgelegt. „Da schreibt einer drüber, das fällt aber den fünf anderen nicht auf“, sagt Velich. Für ihn hebt sich eine solche Jury mitunter selbst auf.

Schellhorn formuliert politischer, aber nicht weniger deutlich. Sensorik könne subjektiv sein, auch von persönlichen Vorlieben geprägt. Sein Vorschlag: chemische Prüfungen und allenfalls Stichproben statt verpflichtender Verkostung jeder Einreichung. Velich verweist darauf, dass EU-rechtlich nicht zwingend jede Flasche durch eine solche Prüfung müsse. Andere Weinländer kämen mit Stichproben aus.

Auch Armin Tement, Steiermarks internationales vinophiles Aushängeschild, hat regelmäßig Probleme mit der Prüfnummer. © Stefan Pajman

Hinter der Debatte steckt eine größere Frage: Will Österreich Wein als normiertes Produkt verstehen – oder als kulturellen Ausdruck von Herkunft? Velich zieht den Vergleich zu Burgund und Piemont. Dort würden Pinot Noir und Nebbiolo nicht auf Gefälligkeit hin zugerichtet, sondern als Sprache ihrer Orte verstanden. Blaufränkisch könne im Burgenland Ähnliches leisten. „Wir haben alle Voraussetzungen“, sagt er: Klima, Geologie, Rebsorte, alte Reben. Nur müsse man diese Eigenheit auch zulassen.

Zwischen Herkunft und Behördenlogik

Das Wort „zulassen“ fällt oft. Es ist vielleicht der Schlüssel. Große Weine entstehen nicht immer durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen: in Böden, Reben, Winzer und Zeit. Genau diese Zeit haben Prüfkommissionen kaum. Handwerkliche Weine brauchen Luft, Entwicklung, manchmal auch Geduld. Eine schnelle amtliche Momentaufnahme kann ihnen nicht gerecht werden.

Winzerin Katharina Lackner-Tinnacher ist ebenfalls regelmäßig von der Willkür der Prüfnummernverkostung betroffen. © Stefan Pajman

Am Ende geht es nicht um Sonderrechte für ein paar Avantgardisten. Es geht um die Frage, ob ein Gesetz, das einst Schutz bot, heute Innovation verhindert. Velich bringt es drastisch auf den Punkt: Österreich mache sich als Weinland lächerlich, wenn ausgerechnet jene Weine ausgebremst würden, die international den Ruf des Landes stärken.

Man kann darüber streiten, wie weit eine Reform gehen soll. Aber dass ein weltweit gefragter Herkunftswein seine Herkunft nicht nennen darf, weil er einer Kommission nicht gefällig genug erscheint, ist schwer zu erklären. Schon gar nicht im Ausland. Dort interessiert niemanden die österreichische Amtslogik. Dort zählt, was im Glas ist. Und manchmal steht darin mehr Wahrheit als auf dem Etikett stehen darf.