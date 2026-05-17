Wenn die Vögel zwitschern und die Sonne die Nase kitzelt, bricht die Zeit der Brautpaare an. Auch für Nicole Müller startet nun die Hoch-Zeit, denn sie begleitet Brautpaare auf ihrem Weg. Und zwar in den Wald. In Pirching am Traubenberg bietet sie Waldhochzeiten an. Auf einem wunderschönen alten Hof mit Geschichte, wie sie sagt: „Das Gelände war schon Partylocation für Skistars und andere Prominente.“ Doch das ist passé, heute sind Hof und zehn Hektar Natur für Hochzeitspaare reserviert.

Nicole Müller bietet die Waldhochzeiten an © Zaubermomente Fotografie

Den Grundstein legte Müller selbst, als sie 2017 hier heiratete. „Wir hatten keine Location für uns gefunden. Da ist mir aufgefallen, wie gut sich der Wald hier eignet.“ Damals hatten sie und ihr Mann den Hof für Freunde verwaltet, aus der Sicht einer Braut sah Müller plötzlich Spalierbäume, Baumkreise – kurzum: den für sie perfekten Trauungsplatz.

Standesbeamte rücken in Wald aus

Das gefiel, es folgten Feste für Freunde. 2018 wurde alles in eine offizielle Form gegossen. „Ich bin dem Bürgermeister und den Standesbeamtinnen sehr dankbar. Ohne sie wäre dieses Projekt nie so erfolgreich geworden“, sagt Müller und ergänzt: „Ihre Arbeit hat sich durch uns ja vervielfacht.“ Denn die beiden Standesbeamtinnen rücken nun regelmäßig in den Wald aus, um Paare zu trauen. Eine Trauung darf in Österreich nämlich nur von Standesbeamten des jeweiligen Ortes durchgeführt werden. Bürgermeister Siegfried Neuhold macht es stolz, dass in Pirching Hochzeiten in der Natur angeboten werden: „Das ist eine Aufwertung für die Gemeinde.“

Freie Trauredner sowie kirchliche Vertreter können für die Waldhochzeit selbst organisiert werden. So auch viele weitere Details. Neben der Location bietet Müller Infrastruktur wie Tische, Stühle und Dekoartikel. Für alles weitere, etwa Catering, Fotografie und Blumenschmuck, kann sie Partnerbetriebe empfehlen. Müller und ihr Team sind den ganzen Tag vor Ort und stehen für alle Anliegen zur Verfügung.

Respektvoll feiern

„Super exklusiv“, aber naturnah: Das ist das Konzept. Der Respekt vor Natur und Tierwelt ist Müller wichtig, so wird etwa auf Feuerwerke und Menschenmengen verzichtet: Maximal 60 Personen können mitfeiern, um 22 Uhr ist Sperrstunde. Das kommt, wie Müller weiß, vielen gelegen: „Manche Paare wollen keine lange Feier, weil sie direkt in die Flitterwochen fliegen oder kleine Kinder haben.“ Wer doch Party machen will, wechselt zu später Stunde oft in ein naheliegendes Hotel mit Übernachtungsmöglichkeit.

Mit Schleppe und Tattoo

Generell werden Hochzeiten individueller, hat die 41-Jährige beobachtet. Viele heiraten im kleinsten Kreis, teilweise nur zu zweit. Klassisch bleibt das Outfit: fast alle Bräute in Weiß, oft mit Schleppe und Blumenkranz im Haar. Nicht selten gehen die Damen im Pirchinger Wald barfuß. Ansonsten gibt es wenig, was Müller noch nicht gesehen hat: Paare, die nachts heiraten, sich vor Ort tätowieren lassen oder ihre Tiere (öfters Pferde, einmal sogar Schlangen) mitbringen.

Die Location ist gut gebucht, zumal nicht jedes Wochenende geheiratet werden kann, denn die Natur braucht Zeit, um sich zu erholen. Trotzdem lässt sich mit etwas Flexibilität ein Termin in naher Zukunft finden: „Wenn es nicht unbedingt ein Samstag sein muss, gibt es im Herbst noch freie Tage.“ Kleine Feiern lassen sich auch im Winter realisieren. Das Gewächshaus, das im Sommer als wetterfeste Alternative parat steht, muss man sich dann halt mit den Pflanzen teilen.