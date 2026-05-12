Am Tag der Pflege stellte die KPÖ ihren alternativen „Masterplan“ vor. Dennoch war der Grazer Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) am Dienstag irritiert: Nein, das Grazer Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger stehe nicht vor dem Aus. Die Verträge laufen zwar mit Jahresende aus, aber er mag das Projekt jedenfalls fortsetzen, sollte die Gemeinderatswahl am 28. Juni so ausgehen, wie es die KPÖ erhofft.

Mit Fragezeichen versehen ist auch die Ankündigung von ÖVP und FPÖ im Land, an einem „Masterplan Pflege“ zu arbeiten. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) meinte, ihr sei kein Termin dazu bekannt. Aber: „Wir wissen schon, wie ein Masterplan aussehen müsste.“ Der Arbeitskreis Pflege hat darüber gebrütet und ein 45-seitiges Papier verfasst.

Fortbildung existenzsichernd

Diplomkrankenpfleger und Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schwab nannte Eckpunkte daraus. Eine Personaloffensive zählt dazu. Und eine berufsbegleitende obendrein: „Keine aktive Pflegeassistentin kann nebenher drei Jahre auf die Fachhochschule gehen“, nennt Schwab die Probleme bei der Fortbildung. Die müsse existenzsichernd und kostenlos sein.

Ausbaufähig

Ausbaufähig sei auch die Unterstützung für pflegende Angehörige. Krotzer nannte die „Stube“, wo Pflegebedürftige (mit Demenz) stundenweise versorgt werden können, während Angehörige Einkaufen ... gehen, als Projekt, das auch außerhalb von Graz angeboten werden sollte.

Darüber und weitere Punkte will die KP im Landtag debattieren, man setzte eine „Aktuelle Stunde“ über die Situation in der Pflege an.