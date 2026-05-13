Sicherheit, Effizienz und operative Abläufe im täglichen Betrieb weiter zu optimieren, das ist das Ziel, das Planai und ÖAMTC-Flugrettung mit der jüngst geschlossenen Partnerschaft verfolgen. Künftig werden Bergeübungen und gezielte Schulungen für den Winterbetrieb auf dem Programm stehen, dazu auch der Transport von Schneekanonen und anderen Lasten im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten an den Seilbahnanlagen.

„Darüber hinaus wurden auch für Wintersport-Veranstaltungen gemeinsame Lösungen entwickelt, deren Umsetzung bereits ab dem Jahr 2027 vorgesehen ist“, lassen die Planai-Hochwurzen-Bahnen wissen.