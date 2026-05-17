Seit 30 Jahren „glücklich verheiratet“ ist das Opfer in diesem Fall. Anstatt sich eine Affäre anzufangen habe er sich gedacht, kaufe er sich den Sex im Laufhaus. Er wolle sich dafür nicht entschuldigen. Muss er auch nicht, und nichts davon interessiert das Strafgericht. Richterin Julia Riffel will von dem Oststeirer nur wissen, warum und unter welchen Bedingungen er der Angeklagten zwischen Februar und Mai 2025 Tausende Euro gegeben hat.

„Ich war vielleicht ein bisschen verliebt in sie“, räumt er ein. „Ich finde sie noch immer sympathisch.“ Sein verstohlener Blick in ihre Richtung spricht Bände. Und er habe zu lange geglaubt, dass sie ihm das Geld, das sie für die Herz-OP ihrer Mutter, für Zugkarten, für Papiere, für Miete und für ihren Sohn (7) brauchte, irgendwann zurückgeben wird. Selbst dann noch, als er herausfand und sie ihm auch gestand, dass 4500 der geliehenen 8.600 Euro in eine Brustvergrößerung geflossen sind. Es war wohl auch eine Art Herzensangelegenheit, aber eben nicht bei der Mutter. „Ich bin vielleicht zu gut für diese Welt“, sinniert er.

Ihre Sicht der Dinge ist eine andere: Sie lernte ihn kennen, als er im Laufhaus in der Südsteiermark ein Taschenmesser mit Polizei-Aufschrift auf den Tisch legte. Aber das macht noch keinen Polizisten aus ihm. Es gab dann eine geschäftliche, sexuelle Beziehung. Sie brauchte Geld, er gab es ihr. Sie musste nach Rumänien – die kranke Mutter! In vier Monaten haben sie mehr als 4000 dokumentierte WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Sie habe tägliche Video-Calls mit ihm geführt, Fotos und Videos geschickt, teils mit, teils ohne sexuellen Inhalt. „Ich habe exklusiv für ihn gearbeitet.“ Und sie ist überzeugt: „Wir müssen auch die Zeit berechnen. Ich habe alles abgearbeitet.“

Auf Frage der Verteidigerin stellt der Freier klar, dass sehr wohl Rückzahlung für die in mehreren Tranchen gewährten Kredite vereinbart war, auch wenn er keinen Termin gesetzt habe. „Wenn ich das getan hätte, wäre sie auf einmal weg gewesen. Und das Geld auch.“ Sex über Video-Calls bestreitet er. Trotzdem, fragt die Verteidigerin: „Glauben Sie, dass eine Prostituierte mit Ihnen Tausende WhatsApp austauscht, ohne etwas dafür zu verlangen?“ Prostituierte war sie ja keine mehr, sie wollte einen „normalen Job in einem Hotel“ beginnen, meint er. Er ist zu gut für diese Welt. Er ist ihr auch nicht böse und wollte sogar die Anzeige zurückziehen. „Aber der Polizist hat gesagt, das geht nicht.“

Selbst als er merkte, dass auch das mit dem Hotel gelogen war, schenkte er ihr noch eine Uhr. „Naja, im Oktober hat sie Geburtstag. Ist dumm, ich weiß eh.“ Die Uhr gibt ihm die Verteidigerin im Gerichtssaal im Namen ihrer Mandantin zurück. Die will keinen Kontakt mehr zu ihm. „Was soll ich jetzt damit?“, fragt er verdutzt. Tja, er geht ja noch öfter ins Laufhaus, hat er verraten.

Sechs Monate bedingt fasst sie aus, und die 8.600 Euro muss sie zurückzahlen. „Schon die Behauptung, die Mutter brauche eine Herz-OP“ reicht für den Betrug“, sagt die Richterin. Und für die sexuellen Dienstleistungen, die sie aus der Ferne erbracht haben will, gibt es trotz allem WhatsApp-Verkehr keinen Beweis. Die Angeklagte hält sich erschrocken die Hand vor den Mund. Er schenkt ihr einen tiefen Blick. Sie nimmt die Strafe an und ignoriert den Blick.