Es war ein großer Tag für den Lesachtaler Gottfried Hackl. Zu seiner ersten Vernissage unter dem Titel „Phantasiewelten“, die kürzlich im Bildungszentrum Lesachtal stattgefunden hatte, durfte er viele Besucher begrüßen. Für sein künstlerisches Werk erhielt er viel Respekt und Anerkennung.

Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird Gottfried in der Lebenshilfe Lienz betreut. Dort wurde man auf sein künstlerisches Talent aufmerksam und begann dies zu fördern. So entstanden in den vergangenen Jahren wunderschöne Werke, die eine sehr farbenfrohe Linie verbinden. Sein Betreuer Robert Rojko ist aus Lienz angereist und gab einen spannenden Einblick in die Arbeit mit Gottfried. Rojko hob in seinen Worten die Bedeutung der Inklusion hervor, die auch für Gottfried neue Möglichkeiten und Chancen eröffnete.

Künstler erntete großen Zuspruch

Im Gespräch mit dem Direktor des Bildungszentrums Lesachtal, Gerd Guggenberger, erzählte Gottfried Hackl von seinen Inspirationen und seiner Arbeitsweise. Er war sichtlich erfreut über den großen Zuspruch zu seinen Bildern. Die Freude über den gelungenen Abend war auch dem Organisator, Vizebürgermeister Gerald Kubin, anzumerken: „Von Gottfrieds Leidenschaft habe ich über meine Töchter erfahren. Und seitdem bin ich begeistert von seinem Schaffen.“