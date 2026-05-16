Die steirischen Bäuerinnen und Bauern sind mittendrin in der Spargelsaison – und wer derzeit heimischen Spargel kauft, bekommt besonders frische Ware. Denn ein großer Teil des Gemüses im Handel stammt weiterhin aus dem Ausland, teils sogar aus Peru.

Klar ist: Seit einem Monat wird geerntet – und bis Mitte Juni wird auf den Feldern noch intensiv gestochen und anschließend ausgeliefert. Begünstigt durch das ungewöhnlich warme Frühjahr kam das Gemüse heuer deutlich früher auf den Tisch als üblich. „Seit April ernten wir und liefern den Spargel direkt an den Lebensmittelhandel, die Gastronomie sowie in unsere Hofläden“, erklärt Produzentin Julia Platzer aus Schwarzautal im Bezirk Leibnitz. Die Bedingungen waren in den letzten Wochen gut, auch wenn Regen zwischendurch Mangelware war.

Regen war wichtig, kurze Transportwege sind wichtiger

Die Schauer der letzten Tage waren für den Boden oberflächlich wichtig – aber „die Pflanzze wächst über den Sommer, daher hat das Wetter auch dann einen enormen Einfluss auf den Ertrag“, weiß die Expertin. Im Frühjahr braucht die Pflanze dann Wärme, Trockenheit ist dabei kaum ein Thema – da sie tief wurzelt, kann der Spargel somit Wasser aus unteren Bodenschichten holen.

Spargel-Bäuerin Julia Platzer und Ulrike Schilder von der Landwirtschaftskammer Steiermark © KLZ/Stefan Pajman

Die Landwirtschaftskammer Steiermark verweist in diesem Zusammenhang auf die Regionalität. Gerade bei empfindlichem Frischgemüse seien kurze Transportwege ausschlaggebend für Geschmack und Frische. Doch gut die Hälfte des im Handel angebotenen Ware stamme nicht aus Österreich, zeigt eine Berechnung basierend auf dem Pro-Kopf-Verbrauch und dem heimischen Ertrag.

Steiermark hat perfekte Böden für den Spargel-Anbau

„Spargel im Februar ist in Österreich nicht möglich“, klärt Platzer auf. Dieser stamme dann oft aus fernen Ländern wie Peru: „Dabei kommt es so sehr auf die Frische an – und damit auf kurze Transportwege.“ Im Lebensmittelhandel sieht sich die Steirerin, mit ihrem Hof auch Teil der „Jungen Wilden“, auch als Botschafterin: „Durch den Geschmack können wir den Unterschied zeigen.“

Denn die steirischen Produzenten finden in den sandig-humusreichen Böden entlang von Safen, Lafnitz, Feistritz, Raab und der südlichen Mur optimale Bedingungen vor. Für die Bauern bedeutet das dennoch einen enormen Aufwand: „700 Arbeitsstunden stecken pro Jahr in einem Hektar grünem Spargel, beim weißen sind es 1600 Stunden“, erklärt Ulrike Schilder von der Landwirtschaftskammer.

Der grüne Spargel wächst aus der Erde © KLZ/Stefan Pajman

Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich: Aktuell bauen rund 20 Produzentinnen und Produzenten auf etwa 40 Hektar im Bundesland Spargel an. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich liegt bei rund 0,5 Kilogramm jährlich und steigt weiter an. Das Gemüse werde zunehmend gebraten, gegrillt oder gedämpft, wodurch Aroma und Textur intensiver erhalten bleiben. Besonders dünne grüne Stangen eignen sich sogar roh für Salate. Der klassische gekochte weiße Spargel bleibe aber weiterhin beliebt, urteilt die Kammer.

Gesund, kaum Kalorien und wichtige Nährstoffe

Klar ist: Beide Sorten unterscheiden sich nicht nur optisch. Weißer Spargel wächst unter der Erde und wird gestochen, bevor er Sonnenlicht erreicht. Dadurch bleibt er hell und entwickelt einen milden, leicht süßlichen Geschmack. Grüner Spargel wächst oberirdisch, bildet Chlorophyll und erhält so seine kräftige Farbe sowie ein würzig-nussiges Aroma. Unabhängig von der Farbe punktet Spargel in jedem Fall gesundheitlich. Mit nur rund 20 Kilokalorien pro 100 Gramm und einem Wasseranteil von über 90 Prozent gilt er als besonders leichtes Gemüse. Gleichzeitig liefert er wichtige Nährstoffe wie Vitamin C und E, Folsäure sowie Kalium.

Weißer Spargel ist arbeitsintensiver und muss mit Planen vor Sonnenlicht geschützt werden © KLZ/Stefan Pajman

Bleibt eigentlich nur eine Frage offen: Sollte man zu grünem oder weißem Spargel greifen? „Das ist Geschmackssache“, lacht Platzer. „Man muss beide einmal probieren.“ Dazu hat sie nur eine Bitte: „Nicht komplett durchdünsten – Spargel sollte knackig sein.“