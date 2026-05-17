„Hirntod“. So lautete kürzlich die Diagnose von Roland Steiner, Erster Oberarzt an der Abteilung für Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt, bei einem 62 Jahre alten Patienten. Die irreversible Beendigung der gesamten Hirnfunktionen ist die rechtliche Voraussetzung für eine postmortale Organspende. Aber noch ist nichts entschieden.

Die Ärzte erkennen, dass der Patient nicht im Widerspruchsregister für Organspender aufscheint, auch seinen Angehörigen gegenüber hat er sich diesbezüglich nie geäußert. Die Nieren und die Leber sind funktionstüchtig, daher wird die Funktion von Herz und Kreislauf aufrechterhalten, während die Telefone glühen.

Die Transplantationschirurgie an der Uniklinik Graz und Eurotransplant mit Sitz in den Niederlanden werden informiert. Letzteres ist die Vermittlungsstelle zwischen Transplantationszentren, Entnahmekrankenhäusern und nationalen Behörden. Rasch ist klar: Drei Patienten können mit neuen Organen bedient werden.

Roland Steiner © Kabeg/Karin Rosin

„Dieser eine Organspender bringt anderen Lebensqualität und erspart den betroffenen Patienten in Zukunft 4500 Dialyseeinheiten“, sagt Steiner. Er ist der lokale Transplantationskoordinator und mitverantwortlich dafür, dass Organentnahmen für Transplantationen in Kärnten möglich sind. „95 Prozent der Kärntner Explantationen finden im Klinikum Klagenfurt statt“, sagt er. Eine weitere wichtige Rolle nimmt Michael Zink ein, Primarius im Elisabethinenkrankenhaus Klagenfurt, Organspende-Koordinator Kärnten und Steiermark sowie stellvertretender Vorsitzender des Transplant-Beirates in Österreich. Er sieht sich als „Auskunftsbüro bei medizinischen Problemen“, bei ihm laufen in Sachen Transplantationen in der „Region Süd“ die Fäden zusammen.

Die Widerspruchsregelung

Kärnten sei „eine Paraderegion in Sachen Organspenden“, schreibt die überregionale deutsche Wochenzeitung Die Zeit. Das belegen die aktuellsten Daten des Transplant-Jahresberichts 2024: Demnach ist Spanien mit 49,4 Organspendern pro Million Einwohner weltweit das organspenderfreundlichste Land vor den USA (48,0) - dann folgt schon Kärnten (36,9). Mit der in Österreich geltenden Widerspruchsregelung lässt sich das Phänomen nicht erklären. Sie bedeutet, dass alle Menschen automatisch Organspender sind, es sei denn, sie erklären, dass sie das nicht wollen - entweder im Widerspruchsregister oder gegenüber Angehörigen. Aber die Organspende-Quote in Österreich von 16,8 Spenden pro eine Million Einwohner und Jahr ist längst nicht so gut wie in Kärnten.

Michael Zink © KLZ/Heike Fuchs

„Wir haben eine Organisation, ein Netzwerk, aufgebaut und viele Protagonisten, die Organspenden gutheißen“, sagt Steiner. „Ärzte kümmern sich in Kärnten um das Thema. Und wir haben in Kärnten den Vorteil, dass Patienten mit den entsprechenden Erkrankungen konzentriert im Klinikum und im LKH Villach betreut werden.“, ergänzt Zink.

5000 Euro für die Klinik

Finanziell lohnt sich das für eine Klinik oft nicht. Der Staat zahlt eine Pauschale von knapp unter 5000 Euro. „Aber alleine das Bett auf einer Intensivstation kostet pro Tag 3000 Euro“, so Steiner. Man mache das aus Idealismus und es sei die Philosophie des Hauses, Organe zur Verfügung zu stellen. Das bedingt auch einfühlsame Gespräche mit den Angehörigen des potenziellen Organspenders. In Wien beispielsweise erklären relativ viele Angehörige, dass ihr verstorbener Verwandter eine Spende abgelehnt hätte - ob das stimmt, ist nicht immer überprüfbar.

Die 24-Stunden-Regel

Wie lange dauert es vom Hirntod eines Patienten bis alle Stakeholder eingebunden, die Dringlichkeitslisten von Eurotransplant durchgegangen sind, alle Risiken abgewogen wurden und der transplantierende Chirurg des Empfängers sein Okay gibt? Zink: „Mindestens sechs Stunden für die Administration. Und in der Regel sollte es nicht länger als 24 Stunden dauern.“

In Kärnten werden übrigens primär Nieren, Herz, Lunge, Leber und Pankreas entnommen, um das Leben anderer Menschen zu retten. Und zwar im Schnitt drei Organe pro verstorbenem Spender.