Hüpfburg, Kinderanimation, Eis und Luftballons vor einem Bestattungsinstitut: Was zunächst irritierend klingt, ist bei Pax Bestattung in Knittelfeld bewusst geplant. „Wir wollen den Leuten die Angst nehmen und die Bestattung mit Leben füllen“, sagt Gottfried Schindlbacher. Der Gaaler ist weit über die Region hinaus als „singender Bestatter“ bekannt und sorgt mit ungewöhnlichen Ideen immer wieder für Aufmerksamkeit.

Kunstveranstaltungen

Erst im März brachte Schindlbacher mit selbst geschriebenen Passionsspielen in den Verabschiedungshallen in Leoben und Knittelfeld viele Besucher zum Nachdenken. Im April folgte gemeinsam mit Kollege Günter Reiter die Veranstaltung „Kunst in der Bestattung“, bei der Holzskulpturen und Schnitzarbeiten präsentiert wurden. Nun geht Pax noch einen Schritt weiter: Unter dem Motto „Zeit füreinander – Kinderlachen bei Pax“ lädt die Knittelfelder Filiale am 16. Mai zum Familientag.

Von der Kindergärtnerin zur Bestatterin

Unternehmenssprecher Ingo Sternig. „Früher wurde am Land zu Hause aufgebahrt, Kinder haben neben Verstorbenen gespielt. Heute ist der Tod wieder ein Tabuthema geworden“, meint er.

Für Schindlbacher ist klar: Kinder sollten nicht künstlich von Tod und Trauer ferngehalten werden. „Oft fragen Menschen, ob man Kinder zu einer Verabschiedung mitnehmen soll. Ich halte das für wichtig. Je natürlicher man damit umgeht, desto besser.“ Häufig seien nicht Kinder, sondern Erwachsene mit Trauer überfordert.

Von 10 bis 15 Uhr erwartet Besucher bei Pax Knittelfeld ein Programm mit Kinderbetreuung, Kerzenbasteln, Snacks, Eis und der Möglichkeit, Botschaften mit Luftballons in den Himmel steigen zu lassen. Organisiert wird die Betreuung unter anderem von Schindlbachers Schwiegertochter Patricia, die als ehemalige Kindergartenpädagogin mittlerweile selbst Mitarbeiterin der Bestattung ist.

Ohne Berührungsängste

Die Idee dahinter beschreibt Schindlbacher als „lebendige Bestattung“. Man wolle nicht nur im Trauerfall Ansprechpartner sein, sondern Räume schaffen, in denen Menschen Fragen stellen und Berührungsängste abbauen können. Denn genau darin liege das Problem: „Der Tod ist der totale Kontrollverlust in einer Gesellschaft, in der sonst alles planbar scheint.“

Geplant sind deshalb weitere Veranstaltungen, darunter Johannisfeuer, Kräuterbuschenbinden oder Adventkranzbinden. Tradition und moderne Bestattungskultur müssten kein Widerspruch sein, ist Schindlbacher überzeugt.