Blicken Christina Teusl und Denise Vorraber fünf Jahre zurück, fällt den beiden schnell die Formel „Tausend zu eins“ ein. Damals, im Mai 2021, als sich noch alles anders anfühlte, starteten die Grazerinnen Feminds mit dem Ziel, Geschäftsideen von selbstständigen Frauen voranzutreiben.

„Ich hätte mir nie gedacht, dass wir einmal eine so professionelle Firma führen“, sagt Vorraber lächelnd. Längst bilde sich die eigene Transformation auch in der Kundschaft ab. Griffen zunächst primär Gründerinnen auf die Expertise des Duos zurück, zählen jetzt zahlreiche Unternehmerinnen dazu, die sich bereits am Markt etabliert haben und nun „skalieren wollen“, wie Teusl und Vorraber erzählen.

Begehrte „Live-Erlebnisse“

Wie Feminds am Weg zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz helfen will? „Hauptprodukt“ ist der sogenannte „Business Circle“, ein sechsmonatiges Mentoring-Programm. Abseits dessen treffen sich Unternehmerinnen bei „Workations“ in kroatischen Hotels, um in unorthodoxem Ambiente gemeinsam Ideen zu schmieden. Die sogenannte „Female Founders Connect“ – ein abendliches Netzwerktreffen, das heute auf der Grazer Murinsel stattfindet – soll das Angebot für selbstständige Frauen abrunden.

Vor fünf Jahren gegründet: Christina Teusl und Denise Vorraber © Christian Zemasch

Überzeugt zeigen sich Teusl und Vorraber, dass Live-Formate künftig noch stärker an Bedeutung gewinnen: „Die Leute suchen menschlichen Kontakt und Austausch. Das ist viel mehr wert als reine Wissensvermittlung.“

Welche unternehmerischen Hürden – bei Feminds spricht man von „Zweifeln und Herausforderungen“ – sie in fünf Jahren in der Kundschaft ausmachten? „Die meisten wollen zu viel, versuchen, zwei, drei, vier verschiedene Themen abzudecken“, schildern die Grazerinnen. „Mehr Auswahl ist mehr Umsatz“ diene als gedankliches Fundament. „Wir überzeugen sie dann vom Gegenteil. Fokussier dich auf die Nische der Nische!“, erklären die Feminds-Gründerinnen. Klarere Positionierung, gezieltere Kundenakquise, der Ausbau eines Netzwerks und das Vermitteln unternehmerischer „Offensivkraft“ – Punkte, bei denen Teusl und Vorraber nahezu immer ansetzen können.