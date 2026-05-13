Der Kurpark Lipizzanerheimat in Köflach wurde in die Sammlung „Nextland” aufgenommen. Auf der Plattform, die zeitgenössische Landschaftsarchitektur in Österreich dokumentiert, wird er als Ort der Begegnung, als Treffpunkt und als Platz zum Feiern beschrieben. Der Park rund um den Dechantteich wurde 2023 fertiggestellt und wird seither von Einheimischen und Gästen gleichermaßen genutzt.

Bürgermeister Helmut Linhart zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Es freut uns sehr, dass die Arbeit in Köflach auch überregional Anerkennung findet. Der Kurpark ist für uns ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich nachhaltige Planung und Lebensqualität verbinden lassen und er ist ein Ort geworden, der von allen Generationen gerne genutzt wird. Ein besonderer Dank gilt der städtischen Gärtnerei, die mit großem Einsatz und viel Sorgfalt den Kurpark in einem perfekten Zustand erhält.“

Überregionale Aufmerksamkeit

Durch die Aufnahme in die Nextland-Sammlung würde der Kurpark Lipizzanerheimat auch über die Bezirksgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erhalten und einem Fachpublikum als gelungenes Beispiel moderner Landschaftsgestaltung in der Region präsentiert werden.