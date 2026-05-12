Für sein jüngstes Werk hat der Vasoldsberger Fotograf Wolfgang Gangl – er wurde kürzlich wieder zum Fotografie-Europameister gekürt – einen ganz besonderen Menschen vor der Linse: Sturm-Star-Kicker Otar Kiteishvili. Gangls Porträt zeigt den Sturm-Mittelfeldspieler vor dem Elfmeterpunkt und symbolisiert die absolute Autorität und alleinige Verantwortung, die der „König von Graz“ in dieser entscheidenden Sekunde übernimmt. Das Foto ist in einer streng limitierten Edition zu erwerben – damit werden soziale Projekte der Initiative „Sturm hilft“ unterstützt.

Schon seit sieben Monaten ist Gangls Fotoausstellung im größten Einkaufszentrum von Graz, dem Center West, zu sehen, neben dem Sturm-Foto wurde sie um weitere drei Bilder ergänzt. „Der niederschwellige Zugang zur Kunst und die besondere Atmosphäre im Center West machen für mich den großen Reiz aus. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier zu Gast sein darf“, so der steirische Künstler.

Das Porträt von Otar Kiteishvili wird auch zugunsten von sozialen Projekte der Initiative „Sturm hilft“ verkauft © Gangl

Aktuell sind insgesamt 15 Werke von Wolfgang Gangl im Center West zu bestaunen. Die neuen Kunstwerke tragen Namen wie „Hangaku“, „Katja“ und „Mata Hari“ und „visualisieren eindrucksvolle Geschichten zwischen Ruhm und Fall, Leistungsdruck und Rückzug als auch blinder Loyalität und innerem Freiheitsdrang“, heißt es dazu. Und: „Gangls klare Vorstellung vom Chiaroscuro und seine ganz spezifische minimalistische Bildgestaltung, geprägt durch seinen Hang zu geometrischen Formen, zeichnen seine Werke aus.“

Erneut Foto-Europameister

Gangl wurde als Fotograf vielfach ausgezeichnet. Erst vor wenigen Tagen gewann er den renommiertesten Fotografiepreis Europas und holte sich zum zweiten Mal in Folge den Gesamtsieg bei den FEP Awards in Reykjavik. Damit setzt er seine beeindruckende Erfolgsserie fort: Bereits 2025 wurde er als erster Österreicher in der Geschichte zum „European Professional Photographer of the Year“ gekürt. Darüber hinaus ist er vierfacher Goldpreisträger des Österreichischen Bundespreises für Fotografie – als erster Fotograf überhaupt viermal in Folge. Auch international wurden seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet, unter anderem in den USA (IPA), Großbritannien (London Photography Awards), Japan (Tokyo International Photo Award), Frankreich (PX3 Paris) und Ungarn (BIFA).