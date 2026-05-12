Ein bereits längere Zeit zurückliegender Fall von Tierquälerei wurde dieser Tage in Kärnten bekannt: Vermutlich am 22. April dieses Jahres schoss ein derzeit unbekannter Täter mit einem Luftdruckgewehr auf den Kater einer Frau (60) aus dem Bezirk St. Veit/Glan.

Das Tier wurde nach andauernden Schmerzen und Bewegungseinschränkungen von der Besitzerin zum Tierarzt gebracht, wo nach einem Röntgen ein verkeiltes Luftdruckgeschoss festgestellt werden konnte.

Ob das Projektil operativ entfernt werden kann, ist derzeit noch unklar. Weitere Erhebungen werden geführt.