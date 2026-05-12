Mit einem engagierten Team nahm das Grüne Kreuz beim diesjährigen „Tag der Einsatzorganisationen“ in Spielberg teil. Insgesamt waren 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesamten Vereins mit Sitz in St. Stefan ob Stainz vor Ort und gaben umfassende Einblicke in ihre vielfältigen Aufgabenbereiche.

Ein besonderes Highlight stellte neben den hochmodernen Rettungsfahrzeugen auch eine Wiederbelebungs-Trainingsstation dar. Ebenso stieß die Vorstellung der Suchhunde auf großes Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern. „Der Tag der Einsatzorganisationen ist für uns eine wertvolle Plattform, um unsere Leistungen sichtbar zu machen und das Vertrauen der Bevölkerung weiter zu stärken“, betont Gerald Geyer, Obmann des Grünen Kreuzes Steiermark.