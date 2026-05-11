Autobahnsperre kurz vor dem Pfingstwochenende: Für die Sanierung des am 9. Jänner bei einem Lkw-Brand schwer beschädigten Brentenbergtunnels auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) wird der Abschnitt zwischen Montag, 18. Mai um 13 Uhr bis spätestens Samstag, 23. Mai um 6.00 Uhr komplett gesperrt. Der gesamte Verkehr wird in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Knoten Pongau und Pass Lueg auf die B159 abgeleitet. Parallel greift ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Lkw-Fahrverbot ab Knoten Villach

Wie die Asfinag am Montag informierte, muss eine neue Tunnelbeschichtung angebracht werden, die für Helligkeit sorgt und eine regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Dabei werden mehrere Schichten übereinandergelegt, die keinesfalls durch Fließverkehr verschmutzt werden dürfen.

Als begleitende Maßnahme gilt für die Richtungsfahrbahn Norden zwischen dem Knoten Villach und dem Knoten Salzburg ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ausnahmen gibt es für den regionalen Quell- und Zielverkehr.

Bis Ende Juni soll dann die Behebung der schweren Brandschäden abgeschlossen und der Tunnel wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Durch den Lkw-Unfall und das Feuer wurden die Galerie vor dem Tunnel und das Tunnelgewölbe schwer in Mitleidenschaft gezogen.